ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський слід. Турецькій авіакомпанії заборонили літати в небі ЄС

Понеділок 01 квітня 2024 11:38
UA EN RU
Російський слід. Турецькій авіакомпанії заборонили літати в небі ЄС Фото: Літак авіакомпанії Southwind Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Турецькій авіакомпанії Southwind Airlines заборонили літати в небі ЄС. Жорсткі санкції запровадили через російський слід в управлінні.

Заборона вже вплинула на польотну програму перевізника та плани возити європейських туристів на курорти Туреччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Турецькій авіакомпанії заборонили злітати та приземлятися в аеропортах країн Євросоюзу, а також пролітати над ЄС транзитом. Таке рішення ухвалене 28 березня, повідомило видання aerotelegraph.com.

Забороні на рівні ЄС передувала відмова фінського регулятора погодити заявку Southwind Airlines на рейси Анталія – Гельсінкі. Фінське транспортне управління Traficom дійшло висновку, що турецька авіакомпанія та контроль над нею пов'язані з російською стороною.

До цього Southwind Airlines вільно літала до ЄС. Тепер перевізнику доводиться скасовувати рейси та змінювати маршрути. Турецька авіакомпанія скасувала рейси Калінінград – Анталія. Маршрут із Мінська до Стамбула тепер пролягає через Росію, Казахстан та Грузію, а не через Угорщину та Болгарію.

Також авіаперевізнику доведеться відмовитися від планів запустити рейси за десятками напрямків з європейських країн на турецькі курорти.

Авіакомпанію Southwind Airlines створили у 2022 році, щоб перевозити туристів російського туроператора Pegas Touristik із Росії на курорти Туреччини. Це дало змогу обійти західні санкції, під які потрапила російська авіакомпанія Nordwind Airlines, афілійована з Pegas Touristik. Тоді частину літаків Nordwind Airlines перевели до парку Southwind Airlines.

Нагадаємо, ми писали, що японська авіакомпанія перефарбувала всі літаки через війну в Україні. Так їхній логотип не асоціюватиметься з російською агресією.

Також ми повідомляли, що сербська авіакомпанія Air Serbia планує збільшити кількість рейсів до Росії. Сербія, як і Туреччина, слугує для росіян "ворітами" до Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Санкції проти Росії Авиакомпания
Відпочинок в Україні
Точки зору
Роман Маленков
Старовинні храми і замок. Що варто побачити під час подорожі до столиці Волині
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Олег Васильєв
Квитки онлайн. Як доїхати з Києва до Відня потягом та скільки це коштує
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олексій Войцеховський
Ціни знизилися. Скільки зараз коштує відпочинок у Карпатах
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Всі точки зору