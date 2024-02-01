Сербія збільшує кількість рейсів до РФ попри санкції ЄС
Сербська авіакомпанія Air Serbia планує збільшити кількість рейсів до РФ. Із 31 березня 2024 року авіаперевізник виконуватиме до російських міст більше 20 польотів на тиждень.
З початку війни Сербія служила "воротами" до Європи для росіян, повідомляє РБК-Україна з посиланням schengenvisainfo.com.
Сербська авіакомпанія Air Serbia у літньому розкладі з 31 березня збільшить кількість рейсів за 15 напрямками. Серед них – три російських аеропорти.
Згідно з даними Global Distribution System (GDS), сербський флагманський перевізник планує збільшити кількість рейсів із Белграда до російської столиці до 19 на тиждень (зараз 13). Також до Санкт-Петербурга буде 5 рейсів на тиждень, а до Казані – три на тиждень.
Водночас плануються нові авіасполучення з Бухарестом, Барселоною, Франкфуртом, Салоніками, Пальма-де-Майоркою, Корфу, Міланом, Венецією, Валенсією, Мадридом і Лісабоном. До Парижа авіаперевізник виконуватиме 18 рейсів на тиждень.
У березні 2022 року Air Serbia оголосила про скорочення рейсів до Росії під тиском ЄС, який запровадив заборону на авіасполучення із країною-агресором.
Наразі більшість європейських країн запровадили заборону на в’їзд громадян Росії. Водночас Сербія, як і Туреччина, слугує для росіян "воротами" до Європи.
Нагадаємо, ми писали, що у ЄС стурбовані потоком росіян поїздами до Калінінграду. Значна частина туристів виходять на станції у Литві.
Також ми розповідали, що росіяни продовжують їздити до Європи на відпочинок, незважаючи на обмеження через санкції. Перельоти через треті країни з пересадками займають по 15 годин.
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