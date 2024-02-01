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Сербія збільшує кількість рейсів до РФ попри санкції ЄС

Четвер 01 лютого 2024 12:00
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Сербія збільшує кількість рейсів до РФ попри санкції ЄС Фото: Літак авіакомпанії Air Serbia (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Сербська авіакомпанія Air Serbia планує збільшити кількість рейсів до РФ. Із 31 березня 2024 року авіаперевізник виконуватиме до російських міст більше 20 польотів на тиждень.

З початку війни Сербія служила "воротами" до Європи для росіян, повідомляє РБК-Україна з посиланням schengenvisainfo.com.

Сербська авіакомпанія Air Serbia у літньому розкладі з 31 березня збільшить кількість рейсів за 15 напрямками. Серед них – три російських аеропорти.

Згідно з даними Global Distribution System (GDS), сербський флагманський перевізник планує збільшити кількість рейсів із Белграда до російської столиці до 19 на тиждень (зараз 13). Також до Санкт-Петербурга буде 5 рейсів на тиждень, а до Казані – три на тиждень.

Водночас плануються нові авіасполучення з Бухарестом, Барселоною, Франкфуртом, Салоніками, Пальма-де-Майоркою, Корфу, Міланом, Венецією, Валенсією, Мадридом і Лісабоном. До Парижа авіаперевізник виконуватиме 18 рейсів на тиждень.

У березні 2022 року Air Serbia оголосила про скорочення рейсів до Росії під тиском ЄС, який запровадив заборону на авіасполучення із країною-агресором.

Наразі більшість європейських країн запровадили заборону на в’їзд громадян Росії. Водночас Сербія, як і Туреччина, слугує для росіян "воротами" до Європи.

Нагадаємо, ми писали, що у ЄС стурбовані потоком росіян поїздами до Калінінграду. Значна частина туристів виходять на станції у Литві.

Також ми розповідали, що росіяни продовжують їздити до Європи на відпочинок, незважаючи на обмеження через санкції. Перельоти через треті країни з пересадками займають по 15 годин.

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