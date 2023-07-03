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Російським туристам стане ще складніше отримати шенгенські візи: причини

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Понеділок 03 липня 2023 16:54
Російським туристам стане ще складніше отримати шенгенські візи: причини Фото: Шенгенські візи для росіян (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Російським туристам потрапити до Європи влітку стане ще складніше. Візові центри Італії та Франції скоротять кількість слотів на подання документів.

Дипмісії розглядатимуть менше заяв на візи через відпустки співробітників, така ситуація триватиме до вересня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів.

Росіянам у липні та серпні буде складніше отримати візи до країн Шенгенської зони. Незважаючи на те, що деякі країни західної Європи не обмежували суттєво видачу віз росіянам, у найближчі два місяці візові центри скоротять кількість слотів для прийому документів.

Туроператори зазначають, що офіційно про це не повідомлялося, але з неофіційних каналів відомо, що через відпустки співробітників консульств заявок буде розглядатися менше. Така ситуація стосується Італії, Франції та інших країн ЄС.

При цьому російські туристи мають й інші складнощі з отриманням віз: їм непросто записатися, тому що слоти "забирають" боти. Якщо вдасться подати документи, процедури до отримання візи Франції, Італії та Іспанії займають місяць. При цьому час з моменту отримання слота до подачі документів у візовому центрі може становити до 2 тижнів.

Ще однією проблемою російських туристів під час поїздок до Європи туроператори називають складнощі з перельотами. Зараз росіяни літають на Кіпр з пересадкою в Кувейті. Для того, щоб їм полетіти до Італії, потрібно, щоб з'явилися прийнятні стикування.

Нагадаємо, ми писали, як Європа знайшла заміну туристам із країни-окупанта.

Також повідомлялося, що Болгарія посилила видачу віз росіянам.

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