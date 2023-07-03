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Российским туристам станет еще сложнее получить шенгенские визы: причины

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Понедельник 03 июля 2023 16:54
Российским туристам станет еще сложнее получить шенгенские визы: причины Фото: Шенгенские визы для россиян (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Российским туристам попасть в Европу летом станет еще сложнее. Визовые центры Италии и Франции сократят количество слотов на подачу документов.

Дипмиссии будут рассматривать меньше заявлений на визы из-за отпусков сотрудников, такая ситуация продлится до сентября, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Россиянам в июле и августе станет сложнее получить визы в страны Шенгенской зоны. Несмотря на то, что некоторые страны западной Европы не ограничивали существенно выдачу виз россиянам, в ближайшие два месяца визовые центры сократят количество слотов для приема документов.

Туроператоры отмечают, что официально об этом не сообщалось, но по неофициальным каналам известно, что из-за отпусков сотрудников консульств заявок будет рассматриваться меньше. Такая ситуация касается Италии, Франции и других стран ЕС.

При этом у российских туристов есть и другие сложности с получением виз: им непросто записаться, потому что слоты "забирают" боты. Если удастся подать документы, то процедуры до получения визы Франции, Италии и Испании занимают месяц. При этом время с момента получения слота до подачи документов в визовом центре может составлять до 2 недель.

Еще одной проблемой российских туристов при поездках в Европу туроператоры называют сложности с перелетами. Сейчас россияне летают на Кипр с пересадкой в Кувейте. Для того, чтобы им полететь в Италию, нужно, чтобы появились приемлемые стыковки.

Напомним, мы писали, как Европа нашла замену туристам из страны-оккупанта.

Также сообщалось, что Болгария ужесточила выдачу виз россиянам.

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