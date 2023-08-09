Російські літаки не вдається повернути у небо без американських комплектуючих: деталі

Нестачу західних літаків у Росії хочуть частково вирішити за допомогою Ту-204 і Ту-214 місцевого виробництва, що простоюють. Проте повернути їх у стан льотної придатності не вдається через американські комплектуючі.

Все упирається в аварійні надувні трапи виробництва США та балони зі стисненим повітрям, які розробляли спеціально для цих російських літаків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Повернути літаки Ту-204 і Ту-214 у небо мала лізингова компанія "Іллюшин Фінанс Ко", яка входить до держкорпорації "Ростех". Протягом 2023-2024 років компанія мала відновити 11 літаків, які перебувають у її власності. Йдеться про вісім пасажирських Ту-204 і Ту-214, два транспортні Іл-96-400Т та один Ан-124. На ці цілі держава виділила 160 млн доларів.

Проте виконання доручення уряду опинилося під загрозою через санкції. Про це керівник компанії вказав у листі до Росавіації.

Найбільша проблема виникла із аварійними надувними трапами виробництва американської компанії Zodiac Aero Evacuation Systems. Вони необхідні для швидкої евакуації пасажирів та членів екіпажу.

Ці трапи працюють у комплекті з балонами зі стисненим повітрям. Їхній термін придатності становить 15 років. У розпорядженні компанії є лише прострочене обладнання, встановлення якого не погодили.

Прямі поставки нових резервуарів у Росію неможливі, а налагодити альтернативні канали не вдалося – дані балони зі стислим газом розроблені та застосовуються виключно на Ту-204/214 та МС-21.

Сертифікаційні випробування російських трапів на Ту-214 планують завершити не раніше середини 2025 року. У компанії не гарантують, що вони підійдуть і для Ту-204.

Раніше повідомлялося, що в РФ отримали двигуни та запчастини до західних літаків на суму 171 млн доларів через ОАЕ та Китай.

Також ми писали, що 2022 року літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами.

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