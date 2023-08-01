Як у РФ отримують двигуни та запчастини до західних літаків: розкриті схеми

Російська авіація – одна з найбільш постраждалих від санкцій галузей в РФ. Однак російські авіакомпанії знайшли шляхи отримувати частину комплектуючих до літаків західного виробництва.

Лише у 2023 році до Росії ввезли авіаційних запчастин на суму 171 млн доларів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Закриті дані митної статистики отримало видання "Верстки". Розслідування виявило, що чотири великі російські авіакомпанії "Аерофлот", S7 Airlines, "Росія" та "Перемога" цього року завезли для своїх літаків західні комплектуючі на суму 110 млн доларів.

"Аерофлот" ввіз запчастини на суму 47 млн доларів, включаючи комплектуючі від американських компаній Honeywell на 7,5 млн доларів, Woodward на – 4,5 млн та Boeing – на 2,5 млн, від французької Safran Nacelles – на 4,5 млн доларів.

Авіакомпанія "Глобус" (дочірня компанія S7 Airlines) у березні 2023 року ввезла до РФ турбореактивний двигун франко-американської компанії CFM International для літаків Airbus A320 вартістю від 7,5 млн. доларів. Тоді ж ввезли двигун американської General Electric для пасажирського літака Embraer E170 за 4,4 млн доларів. Його відправила компанія, зареєстрована в ОАЕ.

Авіакомпанія "Перемога" ввезла комплектуючі американської Honeywell на суму понад 3,5 млн доларів, а Rockwell Collins Inc і Boeing – на суму понад 2 млн доларів.

Авіакомпанія "Росія" цього року отримала запчастини Honeywell на суму понад 6 млн доларів.

Російські авіаперевізники купували комплектуючі західних виробників через Китай та ОАЕ. Але деякі авіакомпанії закуповували деталі не безпосередньо, а через посередників.

Частину заборонених санкціями запчастин для західних літаків до Росії завезла компанія "Протектор", яка отримувала їх за допомогою фірм з ОАЕ та Таїланду. Ця компанія поставила авіаційні запчастини на суму не менше 61 млн доларів. Компанія ввезла шість двигунів для американських та європейських літаків Boeing 767, Boeing 737 та Airbus A320. Відправляли двигуни дві компанії з ОАЕ.

Нагадаємо, ми писали, що 2022 року літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами.

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