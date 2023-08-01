Росіян практично немає. Куди українці їдуть на море цього літа: популярні країни

Українці намагаються повезти дітей на море для оздоровлення та відпочинку без звуків сирен. Попит на тури зріс у кілька разів порівняно з минулим роком.

Які країни українські туристи обирають найчастіше, чому Болгарія очолює рейтинг та де менше шансів зустріти росіян, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів директор туристичного оператора "Аполло-Тур" Андрій Демура.

Найпопулярніші автобусні тури – у Болгарію та Грецію

Попит на тури зріс у 4-5 разів порівняно з минулим роком, але це все одно у 3-4 рази менше, ніж до війни, розповідає Андрій Демура.

За його словами, цього літа пайпопулярніші напрямки, куди українці їдуть автобусами на море з України, такі:

Болгарія; Греція; Албанія; Чорногорія.

Серед українців, які вилітають на відпочинок із інших країн, популярні також Іспанія, Кіпр та Хорватія. Половина туристів обирають саме авіатури.

"На вересень у Європі майже все продано, наші люди теж бронюють тури на місяць-півтора наперед. Відпочинок у Болгарії українці бронюють до кінця вересня, у Греції – включно із жовтнем", – каже директор туроператора.

Через те, що важко добиратися, українці переважно стали замовляти більш тривалі тури – на 12-14 днів.

Фото: Краєвиди у Болгарії (pixabay.com)

Дефіцит житла на курортах в цьому році ще більший

Дефіцит місць на курортах традиційно зберігається на узбережжі Адріатичного моря: у Чорногорії, Албанії, Хорватії.

"У цьому році навіть складніше знайти житло, тому що вся Європа відпочиває, це постковідний відкладений попит. В Європі цифри по туризму зашкалюють і б'ють рекорди, відповідно, й проблеми із житлом ще більші", – пояснює експерт.

Серед тих, хто їде автобусом із України, найпопулярніший напрямок Адріатики – Чорногорія. А українці, які мешкають у Європі, частіше обирають дорожчу Хорватію – це пов'язано із більшою платоспроможністю.

Куди найлегше доїхати із України жінкам із дітьми

Найближчий і найлегший шлях – у Болгарію, зазначає Андрій Демура. Це одна з причин, чому ця країна найпопулярніша.

"Відпочивають здебільшого зараз мами або бабусі із дітьми, відповідно, для них тривалість шляху відіграє суттєву роль", – звертає увагу керівник туристичної компанії.

Він наводить приклад, що до Болгарії із Києва дорога займає приблизно 28 годин, до Греції – до 40 годин. До Туреччини, для прикладу, – 48 годин.

Фото: На море їдуть переважно жінки із дітьми (unsplash.com)

Де найдешевший відпочинок: мінімальні ціни

Інша причина, чому Болгарія в лідерах попиту серед українців – дешевший відпочинок.

Тиждень відпочинку у Болгарії для матері з дитиною – від 30 тисяч гривень. Це із проживанням у 2-3* готелях без харчування або зі сніданками.

Відпустка у Греції обійдеться приблизно удвічі дорожче за таких самих умов. Це пов'язано із тим, що їхати довше і готелі в країні дорожчі.

У яких країнах найменше туристів із РФ

Запитів українських туристів на відпочинок без росіян – 100%, зазначає Андрій Демура.

"Кожен запит такий. Але його неможливо виконати. Немає таких готелів, де точно не буде туристів із Росії. Можна підшуковувати, мінімізувати шанси із ними зустрітися, але гарантувати відсутність не можна", – пояснює фахівець.

За його словами, росіян скрізь повно. Найбільше – у Туреччині та Єгипті, а найменше – у Хорватії.

"У європейських країнах – Болгарії, Чорногорії – теж є, але менше через в'їзд до ЄС, і те, що росіяни не можуть літати напряму, зменшує їхню кількість на курортах. А хорвати їм просто туристичні візи не видають, тому росіян у Хорватії практично немає", – розповідає керівник туроператора.

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