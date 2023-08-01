Россиян практически нет. Куда украинцы едут на море этим летом: популярные страны

Украинцы пытаются повезти детей на море для оздоровления и отдыха без звуков сирен. Спрос на туры вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

Какие страны украинские туристы выбирают чаще всего, почему Болгария возглавляет рейтинг и где меньше шансов встретить россиян, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал директор туристического оператора "Аполло-Тур" Андрей Демура.

Самые популярные автобусные туры – в Болгарию и Грецию

Спрос на туры вырос в 4-5 раз по сравнению с прошлым годом, но это все равно в 3-4 раза меньше, чем до войны, рассказывает Андрей Демура.

По его словам, этим летом наиболее популярные направления, куда украинцы едут автобусами на море из Украины, такие:

Болгария; Греция; Албания; Черногория.

Среди украинцев, вылетающих на отдых из других стран, популярны также Испания, Кипр и Хорватия. Половина туристов выбирают именно авиатуры.

"На сентябрь в Европе почти все продано, наши люди тоже бронируют туры на месяц-полтора вперед. Отдых в Болгарии украинцы бронируют до конца сентября, в Греции – включая октябрь", – говорит директор туроператора.

Из-за того, что тяжело добираться, украинцы в основном стали заказывать более длительные туры – на 12-14 дней.

Фото: Пейзажи в Болгарии (pixabay.com)

Дефицит жилья на курортах в этом году еще больше

Дефицит мест на курортах традиционно сохраняется на побережье Адриатического моря: в Черногории, Албании, Хорватии.

"В этом году даже сложнее найти жилье, потому что вся Европа отдыхает, это постковидный отложенный спрос. В Европе цифры по туризму зашкаливают и бьют рекорды, соответственно, и проблемы с жильем еще больше", – объясняет эксперт.

Среди тех, кто едет на автобусе из Украины, самое популярное направление Адриатики – Черногория. А украинцы, проживающие в Европе, чаще выбирают более дорогую Хорватию – это связано с большей платежеспособностью.

Куда легче всего доехать из Украины женщинам с детьми

Самый близкий и легкий путь – в Болгарию, отмечает Андрей Демура. Это одна из причин, почему эта страна самая популярная.

"Отдыхают в большинстве своем сейчас мамы или бабушки с детьми, соответственно, для них продолжительность пути играет существенную роль", –обращает внимание руководитель туристической компании.

Он приводит пример, что в Болгарию из Киева дорога занимает примерно 28 часов, в Грецию – до 40 часов. В Турцию, например, – 48 часов.

Фото: На море едут преимущественно женщины с детьми (unsplash.com)

Где самый дешевый отдых: минимальные цены

Другая причина, почему Болгария в лидерах спроса среди украинцев – более дешевый отдых.

Неделя отдыха в Болгарии для матери с ребенком – от 30 тысяч гривен. Это с проживанием в 2-3* отелях без питания или с завтраками.

Отпуск в Греции обойдется примерно вдвое дороже при таких же условиях. Это связано с тем, что ехать дольше и гостиницы в стране дороже.

В каких странах меньше всего туристов из РФ

Запросов туристов на отдых без россиян – 100%, отмечает Андрей Демура.

"Каждый запрос такой. Но его невозможно выполнить. Нет таких отелей, где точно не будет туристов из России. Можно подыскивать, минимизировать шансы с ними встретиться, но гарантировать отсутствие нельзя", – объясняет специалист.

По его словам, россиян всюду полно. Больше всего – в Турции и Египте, а меньше всего – в Хорватии.

"В европейских странах – Болгарии, Черногории – тоже есть, но меньше из-за въезда в ЕС, и то, что россияне не могут летать напрямую, уменьшает их количество на курортах. А хорваты им просто туристические визы не выдают, поэтому россиян в Хорватии практически нет", – рассказывает руководитель туроператора.

Напомним, мы писали, за сколько можно отдохнуть за границей этим летом.

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