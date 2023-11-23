Робота у Фінляндії: які вакансії є для іноземців та скільки можна заробити

У Фінляндії бракує робочої сили, особливо у соціальних сферах. У країні склали перелік найбільш затребуваних професій, за якими запрошують на роботу іноземців.
Які вакансії та зарплати пропонують іноземним працівникам у Фінляндії, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.
Вже багато років у Фінляндії кілька галузей стикаються з кризою через брак робочої сили. Міністерство економіки та зайнятості країни прогнозує, що з осені цього року спостерігатиметься зниження рівня зайнятості та зростання безробіття.
У країні склади список професій, на які можуть претендувати іноземці. Серед них:
Серед цих вакансій найбільш високооплачувані пов'язані з охороною здоров'я. За даними Інституту економічних досліджень (EIR), середня зарплата для наведених нижче професій виглядає так:
Фінляндія посідає 13 місце у ЄС за розміром заробітної плати, але витрати на життя в цій країні значними. Вартість життя у крані залежить від населеного пункту та розміру сім’ї. За даними Numbeo, приблизні витрати на життя у Фінляндії такі:
Фото: Робота офіціанткою (gettyimages.com)
На сайті FinUa, яку створили українці у Фінляндії, щоб допомагати біженцям із України порадами та перевіреною інформацією, є перелік ресурсів для пошуку роботи.
Серед варіантів працевлаштування – робота кур'єром, майстром манікюру, працівником із виготовлення піци, вчителем української мови та туристичним гідом. Також є можливості працевлаштування у готельно-ресторанному бізнесі та по догляду за людиною із інвалідністю.
Серед робіт, на які шукають працівників без знання мови – переважно в сільському господарстві, прибиранні або будівництві. Також – на заводах та виробництвах.
Є й сезонні роботи. Наприклад, зараз компанія у Хельсінкі набирає працівників на прибирання снігу. Достатньо базового рівня фінської або англійської мови. Керівники команд також володіють арабською та російською мовами. Заробітна плата на такій роботі 12,5 євро/год + вечірні, нічні та понаднормові надбавки. Робочі зміни тривають 4-8 год, до 40 годин на тиждень. Тобто в день можна заробити 100 євро, а в місяць – близько 2000 євро.
Нагадаємо, ми писали, які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови у Румунії. Країна конкурує із Польщею та іншими країнами Східної Європи за українських працівників.
Також ми розповідали, які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови у Чехії. Роботу в цій країні знайшли 117 тисяч людей.
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