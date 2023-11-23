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Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать

Фото: Работа медсестры (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Финляндии не хватает рабочей силы, особенно в социальных сферах. В стране составили список наиболее востребованных профессий, по которым приглашают на работу иностранцев.

Какие вакансии и зарплаты предлагают иностранным работникам в Финляндии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Наиболее востребованые вакансии, на которые ищут иностранцев

Уже много лет в Финляндии несколько отраслей сталкиваются с кризисом из-за нехватки рабочей силы. Министерство экономики и занятости страны прогнозирует, что с осени этого года будет наблюдаться снижение уровня занятости и рост безработицы.

В стране составили список профессий, на которые могут претендовать иностранцы. Среди них:

  1. ассистенты в учреждениях здравоохранения;
  2. квалифицированные медсестры;
  3. специалисты по социальной работе;
  4. врачи-специалисты;
  5. врачи общей практики;
  6. воспитатели детских садов;
  7. врачи-аудиологи и логопеды;
  8. стоматологи;
  9. работники по личному уходу на дому;
  10. психологи;
  11. персонал ресторанов и общепита;
  12. уборщики офисов и рабочих помещений;
  13. преподаватели-специалисты;
  14. старшие медсестры и сестры палатные;
  15. бригадиры строительной сферы.

Фото: Работа сиделки (gettyimages.com)

Среди этих вакансий наиболее высокооплачиваемые связаны со здравоохранением. По данным Института экономических исследований (EIR), средняя зарплата для приведенных ниже профессий выглядит следующим образом:

  • стоматолог (63 евро/час, 10 976 евро в месяц);
  • психолог (31 евро/час, 5380 евро в месяц);
  • дипломированная медсестра (30 евро/час, 5230 евро в месяц);
  • бригадир по строительству (30 евро/час, 5168 евро в месяц);
  • уход медсестры на дому (29 евро/час, 5043 евро в месяц);
  • шеф-повар (21 евро/час, 3590 евро в месяц);
  • учитель раннего развития детей (14 евро/час, 2421 евро в месяц);
  • официантка (13 евро/час, 2225 евро в месяц).

Фото: Работа на уборке (gettyimages.com)

Какие расходы на жизнь следует учесть

Финляндия занимает 13-е место в ЕС по размеру заработной платы, но затраты на жизнь в этой стране значительные. Стоимость жизни в стране зависит от населенного пункта и размера семьи. По данным Numbeo, приблизительные расходы на жизнь в Финляндии такие:

  • ежемесячные расходы на одного человека – 902,9 евро; для семьи из четырех человек – 3286 евро.
  • аренда двухкомнатной квартиры в центре города – 791,85 евро; в отдаленных районах – 650,35 евро.
  • аренда трехкомнатной квартиры в центре города – 1320,30 евро; за пределами центра – 1022,03 евро.

Фото: Работа официанткой (gettyimages.com)

Какие вакансии есть для украинцев без знания языка

На сайте FinUa, созданном украинцами в Финляндии, чтобы помогать беженцам из Украины советами и проверенной информацией, есть перечень ресурсов для поиска работы.

Среди вариантов трудоустройства – работа курьером, мастером маникюра, работником по изготовлению пиццы, учителем украинского языка и туристическим гидом. Также есть возможности трудоустройства в гостинично-ресторанном бизнесе и по уходу за человеком с инвалидностью.

Среди работ, на которые ищут работников без знания языка – преимущественно в сельском хозяйстве, уборке или строительстве. Также – на заводах и производствах.

Есть и сезонные работы. Например, сейчас компания в Хельсинки набирает работников на уборку снега. Достаточно базового уровня финского или английского. Руководители команд также владеют арабским и русским языками. Заработная плата на такой работе 12,5 евро/час + вечерние, ночные и сверхурочные надбавки. Рабочие смены длятся 4-8 ч, до 40 часов в неделю. То есть в день можно заработать 100 евро, а в месяц – около 2000 евро.

Напомним, мы писали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Румынии. Страна конкурирует с Польшей и другими странами Восточной Европы за украинских работников.

Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Чехии. Работу в этой стране нашли 117 тысяч человек.

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Финляндия