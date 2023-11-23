Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать

В Финляндии не хватает рабочей силы, особенно в социальных сферах. В стране составили список наиболее востребованных профессий, по которым приглашают на работу иностранцев.
Какие вакансии и зарплаты предлагают иностранным работникам в Финляндии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Уже много лет в Финляндии несколько отраслей сталкиваются с кризисом из-за нехватки рабочей силы. Министерство экономики и занятости страны прогнозирует, что с осени этого года будет наблюдаться снижение уровня занятости и рост безработицы.
В стране составили список профессий, на которые могут претендовать иностранцы. Среди них:
Среди этих вакансий наиболее высокооплачиваемые связаны со здравоохранением. По данным Института экономических исследований (EIR), средняя зарплата для приведенных ниже профессий выглядит следующим образом:
Финляндия занимает 13-е место в ЕС по размеру заработной платы, но затраты на жизнь в этой стране значительные. Стоимость жизни в стране зависит от населенного пункта и размера семьи. По данным Numbeo, приблизительные расходы на жизнь в Финляндии такие:
Фото: Работа официанткой (gettyimages.com)
На сайте FinUa, созданном украинцами в Финляндии, чтобы помогать беженцам из Украины советами и проверенной информацией, есть перечень ресурсов для поиска работы.
Среди вариантов трудоустройства – работа курьером, мастером маникюра, работником по изготовлению пиццы, учителем украинского языка и туристическим гидом. Также есть возможности трудоустройства в гостинично-ресторанном бизнесе и по уходу за человеком с инвалидностью.
Среди работ, на которые ищут работников без знания языка – преимущественно в сельском хозяйстве, уборке или строительстве. Также – на заводах и производствах.
Есть и сезонные работы. Например, сейчас компания в Хельсинки набирает работников на уборку снега. Достаточно базового уровня финского или английского. Руководители команд также владеют арабским и русским языками. Заработная плата на такой работе 12,5 евро/час + вечерние, ночные и сверхурочные надбавки. Рабочие смены длятся 4-8 ч, до 40 часов в неделю. То есть в день можно заработать 100 евро, а в месяц – около 2000 евро.
Напомним, мы писали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Румынии. Страна конкурирует с Польшей и другими странами Восточной Европы за украинских работников.
Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Чехии. Работу в этой стране нашли 117 тысяч человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.