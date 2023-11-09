Робота в Чехії: які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови

У Чехії темпи працевлаштування українців – одні з найвищих у Європі. Роботу в цій країні знайшли понад половина працездатних біженців – 117 тисяч людей.

Які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови у Чехії, у коментарі РБК-Україна розповіла Маргарита Нестеренко, менеджер міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.

Зарплата без знання мови – від 1000 євро

Провідними секторами у Чехії є виробництво товарів масового попиту, логістика та автомобілебудування. Країна за рахунок розташування є своєрідним хабом між Західною та Східною Європою для великих логістичних операторів, таких як DHL, пояснюють в EWL.

"Тому в країні багато вакансій саме в галузі логістики та складування – вантажників, операторів, де потрібно укомплектовувати і пакувати різноманітні посилки", – зазначає Маргарита Нестеренко.

На другому місці за популярністю вакансій – автомобільна галузь. В країні розташовані заводи, які займаються серійним виробництвом деталей для світових автогігантів.

Зарплата на роботі без знання мови і досвіду складає – 25-35 тис. чеських крон на руки (1000-1400 євро, або 40-55 тис. грн).

"Часто можна отримати додаткові гроші за роботу у вихідні або у нічні зміни, які за трудовим кодексом оплачуються вище. Наприклад, оператор на складі DHL, який обслуговує інтернет-гігант Amazon, отримує 27 тисяч чеських крон на руки (1100 євро або 42,3 тис. грн) – це базова зарплата і різні бонуси, зокрема за якість роботи", – пояснює фахівець.

Також у працівників є оплачувана відпустка, оскільки вони часто працевлаштовані за трудовим договором Hlavní prácovní poměr (HPP) – робота на повну ставку.

"Інколи люди не йдуть у відпустку і тоді перед звільненням отримують компенсацію, фактично ще одну зарплату", – додає вона.

Роботодавці зазвичай надають житло безкоштовно, а також часто купони на харчування.

Фото: Робота на пакуванні (gettyimages.com)

На яких умовах оформляють на роботу українців

Громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають вільний доступ до ринку праці. Для отримання захисту необхідно особисто оформити подання в один із районних Центрів допомоги Україні в Чехії. На тимчасовий захист можуть претендувати громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.

Важливо, щоб у громадянина України не було актуальної візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС. Також Чехія не приймає українців, які вже отримували тимчасовий захист в іншій європейській країні.

"Можливості працевлаштування за біометричним паспортом у Чехії немає. Чехія – єдина європейська країна, яка не видає тимчасовий захист українцям, які після повномасштабного вторгнення більше 2 тижнів перебували в інших країнах ЄС. Або громадянин України має підтвердити, що не отримував захист в іншій країні, а перебував як турист чи відвідував рідних, маючи при цьому активну біометрію", – наголошує Маргарита Нестеренко.

Фактично, працювати зараз в Чехії мають можливість українці з тимчасовим захистом в цій країні та ті, хто вперше отримує захист саме у Чехії.

Фото: Робота на складі (gettyimages.com)

Чеські роботодавці зацікавлені в роботі українців

Із початку війни тимчасовий захист у Чехії отримали понад 560 тисяч біженців, у країні залишаються майже 360 тисяч. Майже третина з них працюють.

"Ми бачимо, що чеські роботодавці зацікавлені в роботі українців, як це було і до повномасштабного вторгнення. І вони теж відчувають нестачу кадрів. Натомість інтерес українців до роботи в Чехії знижується, хоча до війни ця країна була одним з головних напрямків трудової міграції для громадян України", – звертає увагу фахівець.

Тепер українці частіше обирають інші країни Західної Європи, де роботодавці пропонують вищі погодинні ставки. Проте шукачі роботи часто не враховують, що прожитковий мінімум і вимоги роботодавців, зокрема, знання мови та покриття витрат на проживання працівником, наближають рівень чистої винагороди у західних країнах до країн Східної Європи.

Нагадаємо, ми писали, де українцям шукати роботу в Чехії. У матеріалі наводиться перелік корисних ресурсів, де можна знайти актуальні вакансії.

Також ми розповідали, які вакансії і зарплату пропонують українцям без знання мови у Німеччині. Можна працевлаштуватися на виробництві або в сфері логістики, зокрема, на складах, де найчастіше пропонують роботу пакувальників.

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