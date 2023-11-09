Работа в Чехии: какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка

В Чехии темпы трудоустройства украинцев – одни из самых высоких в Европе. Работу в этой стране нашли более половины трудоспособных беженцев – 117 тысяч человек.

Какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Чехии, в комментарии РБК-Украина рассказала Маргарита Нестеренко, менеджер международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

Зарплата без знания языка – от 1000 евро

Ведущими секторами в Чехии являются производство товаров массового спроса, логистика и автомобилестроение. Страна за счет расположения является своеобразным хабом между Западной и Восточной Европой для крупных операторов логистики, таких как DHL, объясняют в EWL.

"Поэтому в стране много вакансий именно в области логистики и складирования – грузчиков, операторов, где нужно укомплектовывать и упаковывать разнообразные посылки", – отмечает Маргарита Нестеренко.

На втором месте по популярности вакансий – автомобильная отрасль. В стране расположены заводы, занимающиеся серийным производством деталей для мировых автогигантов.

Зарплата на работе без знания языка и опыта составляет – 25-35 тыс. чешских крон на руки (1000-1400 евро или 40-55 тыс. грн).

"Часто можно получить дополнительные деньги за работу в выходные или в ночные смены, которые по трудовому кодексу оплачиваются выше. Например, оператор на складе DHL, который обслуживает интернет-гиганта Amazon, получает 27 тысяч чешских крон на руки (1100 евро или 42,3 тыс. грн) – это базовая зарплата и разные бонусы, в частности за качество работы", – объясняет специалист.

Также у работников есть оплачиваемый отпуск, поскольку они часто трудоустроены по трудовому договору.

"Иногда люди не идут в отпуск и тогда перед увольнением получают компенсацию, фактически еще одну зарплату", – добавляет она.

Работодатели обычно предоставляют жилье бесплатно, а также часто купоны на питание.

Фото: Работа на упаковке (gettyimages.com)

На каких условиях оформляют на работу украинцев

Граждане Украины, получившие временную защиту в Чехии, имеют свободный доступ к рынку труда. Для получения защиты необходимо лично оформить заявление в один из районных центров помощи Украине в Чехии. На временную защиту могут претендовать граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года.

Важно, чтобы у гражданина Украины не было актуальной визы или вида на жительство в другой стране ЕС. Также Чехия не принимает украинцев, уже получавших временную защиту в другой европейской стране.

"Возможности трудоустройства по биометрическому паспорту в Чехии нет. Чехия – единственная европейская страна, которая не выдает временную защиту украинцам, которые после полномасштабного вторжения более 2 недель находились в других странах ЕС. Или гражданин Украины должен подтвердить, что не получал защиту в другой стране, а находился как турист или посещал родных, имея при этом активную биометрию", – отмечает Маргарита Нестеренко.

Фактически, работать сейчас в Чехии могут украинцы со временной защитой в этой стране и те, кто впервые получает защиту именно в Чехии.

Фото: Работа на складе (gettyimages.com)

Чешские работодатели заинтересованы в работе украинцев

С начала войны временную защиту в Чехии получили более 560 тысяч беженцев, в стране остаются почти 360 тысяч. Почти треть из них работают.

"Мы видим, что чешские работодатели заинтересованы в работе украинцев, как это было и до полномасштабного вторжения. И они тоже испытывают нехватку кадров. В то же время интерес украинцев к работе в Чехии снижается, хотя до войны эта страна была одним из главных направлений трудовой миграции для граждан Украины", – обращает внимание специалист.

Теперь украинцы чаще выбирают другие страны Западной Европы, где работодатели предлагают более высокие почасовые ставки. Однако соискатели часто не учитывают, что прожиточный минимум и требования работодателей, в частности, знание языка и покрытие расходов на проживание работником, приближают уровень чистого вознаграждения в западных странах к странам Восточной Европы.

Напомним, мы писали, где украинцам искать работу в Чехии. В материале приводится список полезных ресурсов, где можно найти актуальные вакансии.

Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплату предлагают украинцам без знания языка в Германии. Можно трудоустроиться на производстве или в сфере логистики, в частности, на складах, где чаще всего предлагают работу упаковщиков.

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