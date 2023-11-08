Різдво у Карпатах. Скільки коштує відпочинок на новорічні свята цього року

Відпочинок у Карпатах на зимові свята традиційно найпопулярніший, тому дорожчий. Більшість українців намагаються провести відпустку в атмосфері свята.

РБК-Україна розповідає, скільки коштуватиме відпочинок у Карпатах на Різдво та Новий рік.

Житло вже бронюють, а ціни зростуть удвічі

Українці вже активно бронюють на новорічні свята житло та тури, які включають екскурсії та проживання у готелях.

У цьому році туристичні компанії змінюють дати турів через нові дати святкування християнських свят. Зокрема, Різдво офіційно відзначатиметься 25 грудня, на 13 днів змістяться й інші зимові свята.

"Цього року є трохи сумбурність з новим церковним календарем. Багато турів на зимовий період були "підв'язані" під одне святкування, а зараз календар змінився і тому доводиться зміщувати дати. Це не лише Різдво, а й Миколая, Василя, Йордан", – каже в коментарі РБК-Україна Ігор Губіліт, керівник туристичної компанії "Відвідай", яка пропонує більше 400 турів.

Зміну дат святкування українці можуть врахувати при плануванні відпустки і вирушити у Карпати на тиждень раніше.

Фото: Туристи в Буковелі (unsplash.com)

Українці зараз активно бронюють житло в Карпатах на новорічний період. Найчастіше – у готелях комфорт- і преміум-класу, бо вони раніше сформували святкові тарифи, повідомили РБК-Україна у туристичній компанії Join UP!. Водночас і у приватних садибах та міні-готелях вже зростає попит на житло – на новорічний період вже заброньовані 10% місць.

"У багатьох власників садиб житло повністю заброньоване з 20 грудня по 7 січня", – розповів РБК-Україна засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

За його словами, на святкові дати в деяких садибах ціни зазвичай піднімають на 100%.

Скільки коштуватиме проживання у Буковелі на Різдво та Новий рік

Ми перевірили вартість відпочинку у готелях популярних курортів на 23-25 грудня та з 31 грудня до 2 січня на сайті бронювання житла booking.

На курорті Буковель у 4* спа-готелі "Marion Spa", який знаходиться в 5 хвилинах ходьби від підйомника, номер-стандарт із доступом до спа-центру на Різдво обійдеться у 21 504 грн за 2 ночі (за знижкою 20%). На новий рік доступні лише дорожчі номери, але теж зі знижкою 20%. Мінімальне бронювання на Новий рік – 4 доби (29 грудня- 2 січня) – обійдеться у 70963 грн у номері "люкс" із доступом у спа-центр.

В готелі "Radisson Blu Bukovel" 5* поруч з підйомником №7 на 23-25 грудня покращений номер із балконом обійдеться у 26 694 грн, із 30 грудня по 3 січня (4 ночі) проживання у покращеному номері – 89 568 грн.

Фото: Готель у Буковелі (booking.com)

Водночас на курорті є варіанти дешевшого житла. Наприклад, у 4* спа-готелі Diamond Black (2 км від центру) дві ночі на Різдво обійдуться у 7400 грн у двомісному номері з 2 односпальними ліжками. На Новий рік проживання з 30 грудня до 3 січня коштуватиме 33 600 грн (за 4 ночі).

Окремий будинок коштуватиме залежно від розташування та кількості кімнат. Наприклад, будинок на 3 спальні на 6 гостей в Mountain Residence (400 м від центру) обійдеться в 37 997 грн на 23-25 грудня. На Новий рік там доступні тільки апартаменти-студіо – від 45179 грн за 4 ночі. Ці ж апартаменти на 23-25 грудня обійдуться в 12395 грн.

Будинок із 2 спальнями на 6 гостей у сімейному готелі "Каскад" (3 км від центру) на Різдво коштуватиме 16 000 грн за 2 ночі. На Новий рік – 48 600 грн за 4 ночі. Сніданок включений. Готель має критий басейн та сауну.

У скільки обійдеться відпочинок на інших популярних курортах

На популярному у лижників високогірному курорті Драгобрат на Закарпатті сніг випадає раніше і тримається до весни. На курорті працюють близько 80 готелів, в 50 з них є сауни або чани.

Наприклад, в готелі "Маріка" за 100 метрів від підйомника №2 стандартний двомісний номер зі сніданками обійдеться у 7700 грн на 23-25 грудня, така сама ціна на новий рік (30 грудня -1 січня).

На віллі "Драгобрат" дві ночі на Різдво обійдуться у 7400 грн (двомісний номер), 11800 грн (люкс), на новорічний період – у 21000 грн (номер люкс). У вартість включений сніданок.

Фото: Готель на Драгобраті (booking.com)

Ще один популярний курорт для зимового відпочинку – Славсько у Львівській області.

Будинок для відпочинку на 23 кв м з кухнею в апартаментах Grey коштуватимуть 10 000 гривень на двох на 23-25 грудня. Будинок із 2 спальнями на чотирьох гостей обійдеться у 14 000. Із 30 грудня до 3 січня проживання коштуватиме 34 000 і 52 000 грн відповідно.

У готельному комплексі "Двір княжої корони" зі спа-центром двомісний номер на 23-25 грудня обійдеться у 5600 грн зі сніданком, на новий рік вільних номерів немає, але відпочинок 2-4 січня коштуватиме 7000 грн у номері "люкс".

Нагадаємо, ми розповідали про топ-5 місць для відпочинку в Україні, куди варто вирушити взимку. Серед них Львів та Кам'янець-Подільський.

Також українці почали бронювати зимовий відпочинок у Карпатах. У кожній десятій садибі місця на свята вже зайняті, а місця майже в усіх готелях ще є.

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