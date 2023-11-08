Рождество в Карпатах. Сколько стоит отдых на новогодние праздники в этом году

Отдых в Карпатах на зимние праздники традиционно самый популярный, поэтому более дорогой. Большинство украинцев пытаются провести отпуск в атмосфере праздника.

РБК-Украина рассказывает, сколько обойдется отдых в Карпатах на Рождество и Новый год.

Жилье уже бронируют, а цены вырастут вдвое

Украинцы уже активно бронируют на новогодние праздники жилье и туры, включающие экскурсии и проживание в отелях.

В этом году туристические компании меняют даты туров из-за новых дат празднования христианских праздников. В частности, Рождество будет официально отмечаться 25 декабря, на 13 дней сместятся и другие зимние праздники.

"В этом году есть немного сумбурность с новым церковным календарем. Многие туры на зимний период были "подвязаны" под одно празднование, а сейчас календарь изменился и поэтому приходится смещать даты. Это не только Рождество, но и Николая, Василия, Иордан", – говорит в комментарии РБК-Украина Игорь Губилит, руководитель туристической компании "Відвідай", которая предлагает более 400 туров.

Изменение дат празднования украинцы могут учесть при планировании отпуска и отправиться в Карпаты на неделю раньше.

Фото: Туристы в Буковеле (unsplash.com)

Украинцы активно бронируют жилье в Карпатах на новогодний период. Чаще всего – в гостиницах комфорт- и премиум-класса, потому что они раньше сформировали праздничные тарифы, сообщили РБК-Украина в туристической компании Join UP! В то же время и в частных усадьбах и мини-гостиницах уже растет спрос на жилье – на новогодний период уже забронировано 10% мест.

"У многих владельцев усадеб жилье полностью забронировано с 20 декабря по 7 января", – рассказал РБК-Украина основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

По его словам, на праздничные даты в некоторых усадьбах цены обычно поднимаются на 100%.

Сколько будет стоить проживание в Буковеле на Рождество и Новый год

Мы проверили стоимость отдыха для двоих в отелях популярных курортов на 23-25 декабря и с 31 декабря по 2 января на сайте бронирования жилья booking.

На курорте Буковель в 4* спа-отеле "Marion Spa" , который находится в 5 минутах ходьбы от подъемника, номер-стандарт с доступом к спа-центру на Рождество обойдется в 21 504 грн за 2 ночи (со скидкой 20% ). На новый год доступны только более дорогие номера, но тоже со скидкой 20%. Минимальное бронирование на Новый год – 4 суток (29 декабря – 2 января) – обойдется в 70963 грн в номере "люкс" с доступом в спа-центр.

В отеле Radisson Blu Bukovel 5* рядом с подъемником №7 на 23-25 декабря улучшенный номер с балконом обойдется в 26 694 грн, с 30 декабря по 3 января (4 ночи) проживание в улучшенном номере – в 89 568 грн.

Фото: Отель в Буковеле ( booking.com )

В то же время на курорте есть варианты более дешевого жилья. Например, в 4* спа-отеле Diamond Black (2 км от центра) две ночи на Рождество обойдутся в 7400 грн в двухместном номере с 2 односпальными кроватями. На Новый год проживание с 30 декабря по 3 января будет стоить 33 600 грн (за 4 ночи).

Отдельное здание будет стоить в зависимости от расположения и количества комнат. К примеру, дом на 3 спальни на 6 гостей в Mountain Residence (400 м от центра) обойдется в 37 997 грн на 23-25 декабря. На Новый год там доступны только апартаменты-студио – от 45 179 грн за 4 ночи. Эти же апартаменты на 23-25 декабря обойдутся в 12 395 грн.

Дом с 2 спальнями на 6 гостей в семейном отеле "Каскад" (3 км от центра) на Рождество будет стоить 16 000 грн за 2 ночи. На Новый год – 48 600 грн за 4 ночи. Завтрак включен. В отеле есть закрытый бассейн и сауна.

Во сколько обойдется отдых на других популярных курортах

На популярном у лыжников высокогорном курорте Драгобрат в Закарпатье снег выпадает раньше и держится до весны. На курорте работают около 80 отелей, в 50 из них есть сауны или чаны.

Например, в отеле "Марика" в 100 метрах от подъемника №2 стандартный двухместный номер с завтраками обойдется в 7700 грн на 23-25 декабря, такая же цена на новый год (30 декабря -1 января).

На вилле "Драгобрат" две ночи на Рождество обойдутся в 7400 грн (двухместный номер), 11 800 грн (люкс), на новогодний период – 21000 грн (номер люкс). В стоимость включен завтрак.

Фото: Отель на Драгобрате (booking.com)

Еще один популярный курорт для зимнего отдыха – Славское во Львовской области.

Дом для отдыха на 23 кв м с кухней в апартаментах Grey будет стоить 10 000 гривен на двоих на 23-25 декабря. Дом с 2 спальнями на четырех гостей обойдется в 14 000. С 30 декабря по 3 января проживание будет стоить 34 000 и 52 000 грн соответственно.

В гостиничном комплексе "Двор княжеской короны" со спа-центром двухместный номер на 23-25 декабря обойдется в 5600 грн с завтраком, на новый год свободных номеров нет, но отдых 2-4 января будет стоить 7000 грн в номере "люкс".

Напомним, мы рассказывали о топ-5 местах для отдыха в Украине, куда стоит отправиться зимой. Среди них Львов и Каменец-Подольский.

Также украинцы начали бронировать зимний отдых в Карпатах. В каждой десятой усадьбе места на праздники уже заняты, а места почти во всех отелях еще есть.

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