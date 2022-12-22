На рівні з громадянами ЄС. Які країни надають українцям безкоштовні медпослуги

Оформлення страховки до початку повномасштабного вторгнення було обов’язковим елементом в підготовці до подорожей за кордон. Однак після нападу Росії тисячі людей почали масово виїжджати та стояли в чергах, і такий пункт як медстраховка мало кого цікавив. Медичне страхування може значно спростити ваше життя, оскільки без неї ціни за надані послуги в Європі в рази дорожчі за українські.

Спеціально для TRAVEL РБК-Україна юрист компанії Stron Legal Каріна Клименко розповідає, що треба знати про страховку у деяких популярних серед українців країнах ЄС.

Які послуги покриває медичне страхування в ЄС

В більшості країн ЄС після отримання статусу тимчасового захисту для українців автоматично передбачається безоплатне медичне страхування. Зокрема, у Польщі, Словаччині, Словенії, Румунії, Франції та Німеччині.

Страхування в ЄС зазвичай покриває витрати на наступні послуги:

медичний огляд, лікування та медикаменти;

обстеження;

послуги стоматолога (але не всі види лікування: потрібно уточнювати у страхової);

окуляри (Франція);

психологічну та медичну допомогу;

екстрену медичну допомогу.

Німеччина. Медпослуги для родини та каси страхування

У Німеччині можна знайти багато різноманітних кас лікарняного страхування. Вони поділяються на два типи:

державні (gesetzliche Krankenkassen); приватні (private Krankenkassen).

Щоб отримати страхування, треба звернутися до центру зайнятості – Jobcenter, а пенсіонерам до соціальної служби – Sozialamt.

Фото: Розмір страхового внеску в Німеччині залежить від вашого доходу. Що більший дохід, то вони вищі (unsplash.com)

Коли особа в Німеччині отримує роботу і стає самостійною, то платить податки зі своєї заробітної плати: звідти автоматично знімаються кошти на медичне страхування. Розмір внеску залежить від вашого доходу. Що більший дохід, то більші внески.

Люди з невеликими доходами також зможуть оплачувати страховку. Одна з додаткових опцій державних кас лікарняного страхування полягає в тому, що за певних умов вашою страховкою можуть скористатися члени вашої родини – дружина або чоловік та діти.

Стосовно приватних страхувань є низка обмежень. Не всі особи мають змогу отримати даний тип страхування, а лише представники певних професій (держслужбовці, самозайняті особи, студенти), а також наймані працівники з високим доходом.

Франція та Словенія

У Словенії та Франції діє система обов’язкового медичного страхування, і для тимчасово переміщених осіб з України вона оплачується державою. У Франції після отримання довідки на тимчасове місце проживання одержати страхування можна двома способами: надіславши листа до префектури в електронному варіанті або звернутися до будь-якого медичного центру з пакетом документів (довідка про статус тимчасово переміщеної особи, закордонний паспорт та прописка).

Страхування в Румунії

У Румунії протягом 90 днів майже всі медичні послуги є безкоштовними, однак на далі безплатний страховий поліс можна отримати лише після оформлення документів, або самостійно його оплатити.

Фото: Для українців майже всі медпослуги в Румунії безкоштовні 90 днів (Getty Images)

Словаччина. Невідкладна допомога для біженців

В Словаччині для тих хто подав заявку на отримання статус тимчасового захисту, претендують на невідкладну допомогу, а також ту, яку лікар рекомендує під час огляду. Для українців, що вже мають відповідний статус автоматично надається право на ті ж самі безоплатні медичні послуги, що й громадянам країни (потрібно мати при собі довідку про тимчасовий захист та паспорт).

Польща. Медична допомога на всіх рівнях

Щодо Польщі, то держава надає українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях. Для цього потрібно отримати статус біженця чи статус тимчасового захисту, а також PESEL (ідентифікаційний номер).

Медичне страхування включає базову допомогу – візити до сімейних лікарів, виклик "швидкої", спеціалізована амбулаторна допомога, діагностичні дослідження (за направленням лікаря), лікування в стаціонарі, психіатричне лікування, реабілітація (крім курортів), стоматологічні послуги.

Фото: Польща надає українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях (Getty Images)

Також надається право на отримання щеплення згідно з польською програмою профілактичних щеплень та безоплатне ведення вагітності, пологи та догляд за новонародженим в медичних закладах Польщі, які уклали контракт з NFZ.

Якщо ви їдете за кордон та плануєте отримати статус тимчасового захисту чи біженця, ви маєте змогу претендувати на безплатне медичне страхування від тої чи іншою країни. Однак ви завжди можете оформити страхування і в Україні обравши відповідний страховий поліс в один клік, потрібно лише обрати компанію та послуги.

Нагадаємо, ми писали, як українцям у Польщі отримати гроші на лікування.

Також українці, які вимушено проживають за кордоном через війну, цікавляться медичними послугами вдома. Вони часто їдуть з-за кордону додому за лікуванням.