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У кілька разів дешевше. Українські біженці їдуть з-за кордону додому за лікуванням

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Середа 14 грудня 2022 08:00
У кілька разів дешевше. Українські біженці їдуть з-за кордону додому за лікуванням Фото: Лікування біженців в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Українці, які вимушено проживають за кордоном через війну, все більше цікавляться стоматологічними послугами вдома. Про це свідчить онлайн-попит на стоматологічні послуги в Україні з території деяких європейських країн, який суттєво зростає.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, чому українські біженці стали частіше їздити за медпослугами додому.

Найбільший попит на послуги стоматологів – із Польщі та Німеччини

Українці віддають перевагу вітчизняним стоматологам через велику різницю у вартості, розповіли РБК-Україна у консалтинговому цифровому агентстві "Ольшанський та Партнери".

Агентство провело дослідження попиту на стоматологічні послуги. Для аналізу обрали 7 країн ЄС, де за даними міграційних служб знаходиться найбільше українців: Німеччину, Польщу, Молдову, Францію, Італію, Словаччину та Румунію.

"Йдеться про пошук стоматологів у Google із зазначенням українських міст, наприклад, "відбілювання зубів Львів", "вініри Одеса", - пояснюють фахівці.

У лютому 2022 року послугами українських стоматологів із цих країн Європи цікавилися близько 180 тисяч разів, то вже у березні число пошуків виросло до 287 тисяч на місяць, а у серпні – перевищило рекордні 400 тисяч запитів.

Найбільше запитів писали користувачі із Німеччини та Польщі, де знаходиться багато українців. Якщо у лютому цього року з території Німеччини стоматолога в українських містах шукали близько 52 тисяч разів, то в серпні – утричі більше (150 тисяч запитів).

Подібна ситуація склалася і на території Польщі - звідти послуги українського стоматолога у серпні шукали найбільшу кількість разів за весь час – майже 115 тисяч. У лютому 2022 року стоматологами в Україні цікавилися усього 52 тисяч разів.

"Є надія, що зараз ми спостерігаємо зародження тренду медичного туризму в Україну. За певних умов медичний туризм може стати привабливим не тільки для українців, які вимушено виїхали за кордон, а й для громадян європейських країн зокрема", - каже директор з розвитку бізнесу агентства “Ольшанський та Партнери" Анна Артеменко.

У кілька разів дешевше. Українські біженці їдуть з-за кордону додому за лікуваннямФото: Біженці стали в рази частіше цікавитися стоматологією в Україні (gettyimages.com)

"За пару зубів у Польщі можна всю щелепу полікувати в Україні"

Киянка Світлана Іващук переїхала до польського Гданська за кілька місяців до початку війни. В Україні вона почала встановлювати зубні імпланти, але завершити лікування планувала в Україні згодом. Через війну жінка не змогла відвідати свою країну й питання нових зубів "зависло у повітрі".

"В Польщі всі гроші йдуть на оплату оренди житла та харчування всієї сім'ї. Ми не біженці, отже, вся медицина для нас і зараз платна. Будь-який візит до лікаря коштує від 800 гривень. А стоматологія взагалі досить дорога", – розповідає вона.

Послуги стоматолога в Польщі – в рази дорожчі, ніж в Україні. Втім, лікування якісне. Ціни на основні стоматологічні послуги приблизно такі:

  • консультація стоматолога 800-1600 гривень;
  • пломбування зуба –1300-1600 гривень, разом із лікуванням каналу – 3700 гривень;
  • видалення зуба – від 1500 гривень.
  • відбілювання – від 4000 гривень.

За словами Світлани Іващук, навіть встановлення імплантів в Україні їй обходиться в рази дешевше.

"Якщо в Україні імпланти під ключ коштують 200 доларів, то в Польщі – 600 доларів. Коли мені озвучили ціни в польській стоматології за пару зубів, я їм сказала, що в Україні за ці гроші всю щелепу собі могла б зробити", – розповіла вона.

Наша співрозмовниця каже: українці з Польщі дійсно їздять в Україну на кілька днів полікувати зуби у наших стоматологів, інколи на вихідні. Вона чекає на оформлення карти поляка, щоб з'їздити до лікаря у Київ і мати право повернутися назад.

У кілька разів дешевше. Українські біженці їдуть з-за кордону додому за лікуванням

Фото: Послуги стоматолога в Україні в рази дешевші (pixabay.com)

Біженців лікують безкоштовно, але неохоче призначають препарати

Киянка Галина Дмитрієвська переїхала в село поблизу Роттердама на початку літа цього року. Дорогою застудилася, а відразу після приїзду у неї загострилася алергія. Вона потрапила до лікаря, коли ще не мала статусу тимчасового захисту, і переживала, що її не приймуть або доведеться платити.

"Я стикнулася з нідерландською медициною в перші дні перебування. Після переїзду сильно чхала і кашляла, очі сльозилися, піднялася температура. Вдалося потрапити до лікаря оперативно, через день. Пощастило, бо одна із волонтерів змогла мене записати до лікаря, в якого випадково було "вікно".

Але антигістамінних чомусь лікар не прописав. Сказав: "носіть з собою хустинку". Але я назвала ліки, які приймала від алергії в Україні, і тільки після моїх прохань і вмовлянь мені виписали рецепт на аналоговий препарат", – згадує жінка.

За її словами, попри відсутність у неї на той момент статусу тимчасового захисту, прийом був повністю безкоштовний. Витрати на це відшкодовувалися місцевою громадою.

"Що безкоштовно – це приємно, але здивував підхід. Коли в цілому неохоче ставляться до ліків тоді, коли ті відразу б би всю проблему вирішили", – ділиться думками жінка.

У кілька разів дешевше. Українські біженці їдуть з-за кордону додому за лікуваннямФото: Черги на обстеження можуть бути на кілька місяців (gettyimages.com)

За кордоном черги по кілька місяців на планові прийоми лікарів

Галина Дмитрієвська перерахувала власні спостереження про медицину в Нідерландах. Недоліками вона називає:

  • черги по кілька тижнів і навіть місяців на будь-які планові прийоми лікарів. Та сама ситуація – з УЗД, МРТ ті іншими дослідженнями.

"В Україні будь-яке дослідження навіть під час війни можна пройти дуже швидко і за порівняно невеликі гроші. В Голландії це нереально. Не знаю, в чому точно причина. Місцеві пояснюють це тим, що лікарів мало, дефіцит кадрів".

  • навіть європейські лікарі можуть ставити неправильні діагнози.

"Знайома українка потрапила до терапевта з болем в коліні. Там те коліно розглядали з усіх боків, кажуть нічого не бачимо, їдьте додому. Біль посилювався, пішла знову. І знову кажуть нічого страшного. Тому вона поїхала в Україну і заодне обстежилася. Знайшли доброякісну пухлину".

Переваги медицини в Нідерландах на думку Галини Дмитрієвської:

  • при гострих станах (апендицит, камені в жовчному) можна розраховувати на операцію лікарями-професіоналами, на якісне харчування в стаціонарі. І все це безкоштовно.

"Операцію роблять на суперякісному обладнанні. Харчування відповідно до порад лікаря, і все дуже якісне. Згадую відразу, як годували в лікарні Києва. Різниця колосальна", – порівнює українка.

  • до безкоштовних послуг, які покриваються державою, можуть входити стоматологія, слухові апарати і навіть кардіостимулятори.
    "У нас за все це треба переважно платити", – каже вона.
  • відсутність корупції і хабарів. Це тут вважається неприйнятним.

Вона не здивована тим, що багато українців їдуть додому на обстеження і лікування.

"Що би не казали про медицину в Європі, у нас фахівці теж далеко не такі погані, як хтось думає. І потрапити на прийом можна набагато швидше", – каже наша співрозмовниця.

Нагадаємо, ми писали, що українці назвали причини, чому будуть повертатися додому.

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