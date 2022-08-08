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Рейсы отменены. 80 тысяч туристов застряли на популярном курорте из-за локдауна

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Понедельник 08 августа 2022 16:27
Рейсы отменены. 80 тысяч туристов застряли на популярном курорте из-за локдауна Фото: Санья, курортный город в Китае (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Иностранцы должны предъявить целых пять отрицательных тестов на COVID, чтобы покинуть страну

Более 80 000 туристов застряли на популярном курорте Санья в Китае из-за внезапного локдауна, который ввели по причине вспышки COVID.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Nzherald.

Карантин ввели внезапно, все авиарейсы отменены

"Названые "китайскими Гавайями" пляжные курорты у залива Ялонг на острове Хайнань каждое лето привлекают десятки тысяч туристов. Однако новая вспышка COVID на острове заставляет посетителей задаваться вопросом, когда они смогут уехать", — пишет издание.

Все рейсы и поезда из Саньи были отменены после обнаружения сотен положительных случаев COVID на этих выходных.

Как сообщают СМИ, число случаев инфицирования коронавирусом в китайской провинции Хайнань быстро выросло на прошлой неделе до 828. После их обнаружения в курортном регионе внезапно ввели карантин.

Рейсы отменены. 80 тысяч туристов застряли на популярном курорте из-за локдауна

Фото: Набережная Саньи (wikipedia.org)

Туристы, желающие уехать, должны предъявить целых пять отрицательных тестов в течение семи дней. Большинство из них вынуждены были внезапно продлить свой отпуск, не имея возможности уехать. "Понятно, что не все были в восторге от того, что попали в рай", — отмечают на сайте.

Ранее местные СМИ показали видео из аэропорта Саньи, на котором путешественники скандируют: "Мы хотим домой!" полиции и сотрудникам аэропорта, блокируя вылеты.

Тропический курорт с пятью заливами. Чем известны "китайские Гавайи"

Хайнань считается курортным островом в Китае. До пандемии и войны некоторые украинские туроператоры предлагали украинцам отдых в этом регионе.

Санья – тропический приморский курорт Китая, расположенный на юге острова Хайнань, считается международным центром туризма.

Рейсы отменены. 80 тысяч туристов застряли на популярном курорте из-за локдауна

Фото: Пляж возле отеля (wikipedia.org)

Город простирается вдоль залива Саньявань. На данный момент известно пять туристических зон отдыха – пять заливов (Саньявань, Сяодунхай, Дадунхай, Ялунвань, Хайтанвань) Южно-Китайского моря, на берегу которых расположены многочисленные пляжи.

Климат в Санье позволяет отдыхать на берегу круглый год (средняя температура воды и воздуха варьируется от +22 до +28 °C). Кроме пляжей, главная достопримечательность города – построенная в 2005 году буддистская статуя Гуаньинь высотой 108 метров. Также город известен многими сортами чая.

Напомним, в Таиланде заявили, что ждут российских туристов, несмотря на развязанную РФ войну в Украине.

Также санкции против РФ сбавляют темп, отметил в комментарии РБК-Украина авиаэксперт.

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