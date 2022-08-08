Рейси скасовано. 80 тисяч туристів застрягли на популярному курорті через локдаун

Іноземці повинні пред'явити цілих п'ять негативних тестів на COVID, щоб покинути країну

Більше 80 000 туристів застрягли на популярному курорті Санья в Китаї через раптовий локдаун, який ввели через спалах COVID.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Nzherald.

Карантин ввели раптово, всі авіарейси скасовані

"Названі "китайськими Гаваями" пляжні курорти біля затоки Ялонг на острові Хайнань щоліта приваблюють десятки тисяч туристів. Однак новий спалах COVID на острові змушує відвідувачів задаватися питанням, коли вони зможуть виїхати", — пише видання.

Всі рейси та поїзди з Саньї були скасовані після виявлення сотень позитивних випадків COVID цими вихідними.

Як повідомляють ЗМІ, кількість випадків інфікування коронавірусом в китайській провінції Хайнань швидко зросла минулого тижня до 828. Після їх виявлення в курортному регіоні раптово ввели карантин.

Фото: Набережна Саньї (wikipedia.org)

Туристи, які бажають виїхати, повинні пред'явити цілих п'ять негативних тестів протягом семи днів. Більшість з них змушені були раптово продовжити свою відпустку, не маючи можливості виїхати. "Зрозуміло, що не всі були в захваті від того, що потрапили в рай", — зазначають на сайті.

Раніше місцеві ЗМІ показали відео з аеропорту Саньї, на якому мандрівники скандують: "ми хочемо додому!" поліції та співробітникам аеропорту, блокуючи вильоти.

Тропічний курорт з п'ятьма затоками. Чим відомі "китайські Гаваї"

Хайнань вважається курортним островом в Китаї. До пандемії та війни деякі українські туроператори пропонували українцям відпочинок в цьому регіоні.

Санья – тропічний приморський курорт Китаю, розташований на півдні острова Хайнань, вважається міжнародним центром туризму.

Фото: Пляж біля готелю (wikipedia.org)

Місто простягається вздовж затоки Саньявань. На цей момент відомо п'ять туристичних зон відпочинку – п'ять заток (Саньявань, Сяодунхай, Дадунхай, Ялунвань, Хайтанвань) Південно-Китайського моря, на березі яких розташовані численні пляжі.

Клімат в Саньї дозволяє відпочивати на березі цілий рік (середня температура води й повітря варіюється від +22 до +28 °C). Крім пляжів, головна визначна пам'ятка міста – збудована у 2005 році буддистська статуя Гуаньінь висотою 108 метрів. Також місто відоме багатьма сортами чаю.

Нагадавши, у Таїланді заявили, що чекають російських туристів, попри розв'язану РФ війну в Україні.

Також санкції проти РФ зменшують темп, зазначив у коментарі РБК-Україна авіаексперт.