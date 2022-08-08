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"Пойдет на пользу". Еще одна страна заявила, что ждет российских туристов

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 13:11
"Пойдет на пользу". Еще одна страна заявила, что ждет российских туристов Фото: Бангкок, Таиланд (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Авиакомпании из РФ готовятся восстановить полеты в Таиланд

Еще одна страна ждет туристов из России, несмотря на введенные санкции против РФ и войны, которую она ведет в Украине. Власти Таиланда заявили, что ожидают больше российских туристов в преддверии зимнего сезона в Европе.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Pattayamail.com.

Российские авиакомпании снова готовятся летать в Таиланд

Данные Управления по туризму Таиланда (TAT) показывают, что королевство приняло 3,12 миллиона иностранных туристов за первые семь месяцев 2022 года, в том числе более 76 000 посетителей из России. Теперь там надеются привлечь от 7 до 10 миллионов туристов к концу 2022 года.

"После того как российская национальная авиакомпания "Аэрофлот" в марте приостановила рейсы из Москвы в Пхукет из-за начала войны (России против Украины - ред.), что привело к санкциям Европейского Союза против России, в том числе авиационным, авиакомпания намерена возобновить ежедневные прямые рейсы из Москвы на Пхукет с 30 октября 2022 года", — говорится в сообщении.

ГлаваТАТ Ютасак Супасорн заявил, что другие российские авиакомпании, вероятно, также возобновят полеты в Таиланд. Это случится после того, как в страну начнет летать "Аэрофлот".

&quot;Пойдет на пользу&quot;. Еще одна страна заявила, что ждет российских туристов

Фото: В Таиланде все еще надеются на туристов из РФ, несмотря на войну в Украине (unsplash.com)

Он добавил, что возобновление полетов в преддверии зимнего сезона в Европе "пойдет на пользу тайскому туризму, поскольку российские туристы предпочитают посещать более теплые страны".

"Агрессор должен почувствовать на себе презрение всего мира"

Демократические страны ввели санкции против агрессора, однако остаются те, кто не присоединился к ограничениям и сотрудничает с оккупантами. Часто это касается стран, куда до полномасштабного вторжения РФ в Украину ориентировались на туристов из России, напомнили в Государственном агентстве развития туризма Украины.

"Агрессор должен почувствовать на себе презрение всего мира, а россияне, которые массово словом и налогам поддерживают агрессию против нашей страны, заслуживают перелеты исключительно по маршруту Москва-Магадан с короткой остановкой в Воркуте", — говорят в ведомстве.

Там добавили: Евросоюз, США и Канада закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов. Сервисы бронирования Booking.com, Airbnb и Expedia прекратили работу в стране-агрессоре. Всемирная туристическая организация (UNWTO) в начале марта созвала внеочередное заседание Исполнительного совета и приостановила членство РФ в UNWTO. Однако остались те, которые решили, что санкции можно игнорировать", — говорят в Гостуризме.

Напомним, мы писали, какие мировые авиакомпании до сих пор летают в Россию. Таких оказалось около 30.

Также авиаэксперт заявил, что авиационные санкции против РФ сбавляют темп. "Аэрофлот" запускает рейсы в страны, где не арестуют их самолеты.

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