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Рейси у 5 міст. Авіакомпанія Ryanair повернеться в аеропорт Шопена у Варшаві

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Середа 01 лютого 2023 18:30
Рейси у 5 міст. Авіакомпанія Ryanair повернеться в аеропорт Шопена у Варшаві Фото: Повернення Ryanair в аеропорт Шопена у Варшаві (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Лоукостер Ryanair повертається у найбільший польський аеропорту – Шопена в Варшаві. У літньому розкладі 2023 року анонсовані п'ять маршрутів.

Загалом планується виконувати 16 рейсів на тиждень, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Наразі лоукостер оприлюднив розклад 5 маршрутів із аеропорту Шопену. Ryanair планує літати з цього польського аеропорту в Брюссель та Відень, а також в Аліканте і Пальму-де-Майорку (Іспанія) і Пафос (Кіпр). Загалом передбачені 16 рейсів на тиждень по всіх анонсованих маршрутах.

"Відкриття п’яти нових маршрутів відбудеться за рахунок аеропорту Модлін. З незрозумілих причин керівництво летовища та влада регіону, яка є акціонером аеропорту, ігнорують Ryanair та відмовляються займатися розвитком Модліна", – заявив голова польського підрозділу Ryanair Міхал Качмажик.

Аеропорт Шопена розташований на околиці Варшави та завдяки цьому дозволяє швидко дістатися до центра столиці. Тоді як аеропорт Модлін знаходиться на відстані 40 км від центру Варшави.

Рейси у 5 міст. Авіакомпанія Ryanair повернеться в аеропорт Шопена у ВаршавіФото: Історичний центр Варшави (gettyimages.com)

Як повідомляє профільне видання, 4 роки тому авіаперевізник зі скандалом покинув аеропорт Шопена та повністю перейшов у віддалений варшавський аеропорт Модлін.

Місцева влада відкрила аеропорт Модлін на місці колишньої військової бази як аеродром для лоукостерів з меншими зборами у порівнянні з міським аеропортом Шопена.

Але через велику відстань від міста та проблеми зі злітно-посадковою смугою лоукостер Wizz Air вирішив літати з більш дорогого аеропорту Шопена.

Ryanair отримав ексклюзивну угоду на обслуговування в Модліні та став єдиним клієнтом летовища. Втім, це стало перешкодою для розвитку аеропорту, оскільки підприємство фактично вимушене субсидувати обслуговування літаків.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія Wizz Air відкриває маршрути в Туреччину із європейських міст.

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