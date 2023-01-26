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Від 25 євро. Авіакомпанія Wizz Air відкриває маршрути в Туреччину із європейських міст

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Четвер 26 січня 2023 17:13
Від 25 євро. Авіакомпанія Wizz Air відкриває маршрути в Туреччину із європейських міст Фото: Літак Wizz Air (unsplash.com/artur-voznenko)
Автор: Ольга Маджумдар

Угорський лоукостер Wizz Air запускає рейси в Туреччину. Вже з березня перевізник відкриє 11 маршрутів з європейських міст в найпопулярніші турецькі аеропорти.

Авіакомпанія вже продає квитки на регулярні рейси в Стамбул, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Регулярні рейси в Стамбул запустять із трьох країн

У 2023 році Wizz Air буде виконувати регулярні рейси в новий аеропорт Стамбула з двох аеропортів Лондона, із Будапешта (Угорщина) та Ясс (Румунія).

На сезонній основі лоукостер буде виконувати рейси в популярні міста на півдні Туреччини – Даламан (Егейське узбережжя) та Анталія (середземноморські курорти країни).

За умови заповнення літаків на 100% провізні ємності на нових маршрутах у Туреччину в 2023 році складуть 400 тисяч пасажирів на лініях в Стамбул та 300 тисяч місць – в Анталію.

Зазначається, що вартість квитків стартуватиме від 25, 40, 50 євро – в залежності від маршруту.

Наразі Wizz Air має з Туреччини лише один маршрут – з Анкари до Абу-Дабі (ОАЕ).

У попередні роки Wizz Air вже виконував польоти в Туреччину, наприклад, сезонні чартерні рейси з Києва до Анталії та регулярні з Будапешту до Стамбулу. Останній регулярний рейс в Стамбул лоукостер виконав 7 років тому.

Від 25 євро. Авіакомпанія Wizz Air відкриває маршрути в Туреччину із європейських містФото: Новий аеропорт Стамбула (gettyimages.com)

Нові маршрути Wizz Air із турецьких міст:

  • Стамбул – Будапешт, щоденно з 31 березня 2023 року;
  • Стамбул – Лондон (аеропорт Гатвік), щоденно з 28 березня 2023 року;
  • Стамбул – Лондон (аеропорт Лутон), щоденно з 28 березня 2023 року;
  • Стамбул – Ясси (Румунія), 3 рази на тиждень із 4 квітня 2023 року;
  • Даламан – Лондон (аеропорт Гатвік), 4 рази на тиждень із 23 травня 2023 року;
  • Анталія – Лондон (аеропорт Гатвік), 4 рази на тиждень із 26 березня 2023 року;
  • Анталія – Бухарест, 3 рази на тиждень з 19 травня 2023 року;
  • Анталія – Клуж-Напока (Румунія), 2 рази на тиждень з 18 травня 2023 року;
  • Анталія – Будапешт, 3 рази на тиждень з 24 травня 2023 року;
  • Анталія – Абу-Дабі, 3 рази на тиждень з 1 червня 2023 року;
  • Анталія – Дебрецен (Угорщина), 2 рази на тиждень з 10 червня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що до головного аеропорту Туреччини провели швидкісне метро.

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