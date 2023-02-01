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Рейсы в 5 городов. Авиакомпания Ryanair вернется в аэропорт Шопена в Варшаве

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Среда 01 февраля 2023 18:30
Рейсы в 5 городов. Авиакомпания Ryanair вернется в аэропорт Шопена в Варшаве Фото: Возвращение Ryanair в аэропорт Шопена в Варшаве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Лоукостер Ryanair возвращается в крупнейший польский аэропорт – Шопена в Варшаве. В летнем расписании 2023 года анонсированы пять маршрутов.

В общей сложности планируется выполнять 16 рейсов в неделю, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Пока лоукостер обнародовал расписание 5 маршрутов из аэропорта Шопена. Ryanair планирует летать из этого польского аэропорта в Брюссель и Вену, а также в Аликанте и Пальму-де-Майорку (Испания) и Пафос (Кипр). В общей сложности предусмотрены 16 рейсов в неделю по всем анонсированным маршрутам.

"Открытие пяти новых маршрутов состоится за счет аэропорта Модлин. По непонятным причинам руководство аэропорта и власти региона, являющиеся акционером аэропорта, игнорируют Ryanair и отказываются заниматься развитием Модлина", – заявил глава польского подразделения Ryanair Михал Качмажик.

Аэропорт Шопена расположен на окраине Варшавы и позволяет быстро добраться до центра столицы. В то время как аэропорт Модлин находится в 40 км от центра Варшавы.

Рейсы в 5 городов. Авиакомпания Ryanair вернется в аэропорт Шопена в ВаршавеФото: Исторический центр Варшавы (gettyimages.com)

Как сообщает профильное издание, 4 года назад авиаперевозчик со скандалом покинул аэропорт Шопена и полностью перешел в отдаленный варшавский аэропорт Модлин.

Местные власти открыли аэропорт Модлин на месте бывшей военной базы как аэродром для лоукостеров с меньшим собранием по сравнению с городским аэропортом Шопена.

Но из-за большого расстояния от города и проблем со взлетно-посадочной полосой лоукостер Wizz Air решил летать из более дорогого аэропорта Шопена.

Ryanair получил эксклюзивное соглашение на обслуживание в Модлине и стал единственным клиентом аэропорта. Впрочем, это стало препятствием для развития аэропорта, поскольку предприятие фактически вынуждено субсидировать обслуживание самолетов.

Напомним, мы писали, что авиакомпания Wizz Air открывает маршруты в Турцию из европейских городов.

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