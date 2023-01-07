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Ретро-поїзд на свята. Як покататися із дітьми у “Різдвяному експресі” в Києві

Фото: Ретро-поїзд у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Києві на новорічні свята курсує святково-екскурсійний паровоз. Цей поїзд став найпопулярнішою розвагою пасажирів.

На наступні вихідні "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Графік екскурсій продовжили на 14 і 15 січня, зазначають в "Укрзалізниці". На вокзалі дітей зустрічатимуть помічники святого Миколая, а у вагонах для маленьких пасажирів влаштують свято та вручать подарунки від Укрзалізниці та ЮНІСЕФ.

У складі ретро-поїзда буде два старовинні паровози 1954 року і 7 пасажирських вагонів з місцями для сидіння.

Фото: "Ялинка незламності" у Києві (gettyimages.com)

Вирушатиме поїзд з першої платформи Центрального залізничного вокзалу о 12:34.

Перед годинною мандрівкою пасажирам радять прийти завчасно, щоб мати час для фото, бо і на самому вокзалі створили святкову атмосферу.

Придбати квитки можна за запитом Київ-Пасажирський – Київ-Казковий, поїзд №894/893 на booking.uz.gov.ua, у чат-боті та у застосунку. Також квитки доступні у касах вокзалів.

Вартість: для дорослого – від 136,96 грн, дітей – від 104 грн.

Нагадаємо, ми писали, куди піти в Києві на новорічні свята з дітьми.

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