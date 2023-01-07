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Ретро-поезд на праздники. Как прокатиться с детьми в "Рождественском экспрессе" в Киеве

Фото: Ретро-поезд в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Киеве на новогодние праздники курсирует празднично-экскурсионный паровоз. Этот поезд стал самым популярным развлечением пассажиров.

В следующие выходные "Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

График экскурсий продлили на 14 и 15 января, отмечают в "Укрзализныце". На вокзале детей будут встречать помощники святого Николая, а в вагонах для маленьких пассажиров устроят праздник и вручат подарки от Укрзализныци и ЮНИСЕФ.

В составе ретро-поезда будет два старинных паровоза 1954 года и 7 пассажирских вагонов с местами для сидения.

Фото: "Елка несокрушимости" в Киеве (gettyimages.com)

Отправляться поезд будет с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала в 12:34.

Перед часовым путешествием пассажирам советуют прийти раньше времени, чтобы иметь время для фото, потому что и на самом вокзале создали праздничную атмосферу.

Купить билеты можно по запросу Киев-Пассажирский – Киев-Сказочный, поезд №894/893 на booking.uz.gov.ua, в чат-боте и приложении. Также билеты доступны в кассах вокзалов.

Стоимость: для взрослого – от 136,96 грн., детей – от 104 грн.

Напомним, мы писали, куда пойти в Киеве на новогодние праздники с детьми.

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