Ретро-поїзд мальовничим Поділлям. Як відвідати найдовшу вузькоколійку Європи у січні
"Укрзалізниця" запрошує українців у подорож найдовшою вузькоколійкою в Європі. Захоплююча мандрівка відбудеться 6 січня – за розширеним маршрутом зі станції Гайворон до станції Дохно та назад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укрзалізниці".
Під час поїздки найдовшою в Європі вузькоколійкою на гостей очікує:
- подорож у польських пасажирських вагонах Pafawag (1960 року виробництва) під тягою старовинного німецького паровоза Гр-336 (1951 року);
- різдвяні культурно-мистецькі заходи від Гайворонської міської ради;
- благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ;
- гарний настрій та яскраві враження.
Квитки на ретро-поїзд у мобільному застосунку, на сайті, в чат-ботах УЗ та в касах вокзалів. В "Укрзалізниці" пояснюють:
Шукайте поїзди сполученням:
- № 965 Гайворон – Дохно;
- № 966 Дохно – Гайворон.
Вартість квитка в одному напрямку складає 137 гривень для дорослого та 103 гривень – для дітей віком до 14 років.
"Для зручного трансферу призначаємо курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ – Гайворон – Київ та Львів – Гайворон – Львів.
Відправлення поїздів з Києва та Львова ввечері 5 січня, з Гайворону назад – ввечері 6 січня. Квитки на трансфер вже у продажу на офіційних веб-ресурсах Укрзалізниці", – зазначає перевізник.
Чим унікальна Гайворонська вузькоколійка
Ця залізниця з колією завширшки 750 міліметрів була збудована у 1887 році. Зараз 130-кілометровий відрізок шляху — найдовша вузькоколійка в Європі. Її маршрут проходить через Вінницьку та Кіровоградську області: від Рудниці, через міста Бершадь і Гайворон до Голованівська.
У Гайвороні раніше працював єдиний на весь СРСР тепловозоремонтний завод для вузькоколійних локомотивів. Сюди привозили тепловози на ремонт з різних куточків Радянського Союзу. А сама вузькоколійка раніше була цілою системою залізничних шляхів і поєднувала п'ять областей, протяжність колій сягала 1500 км. На вузькоколійному потязі можна було доїхати з Миколаївської області аж до Бердичева.
Дільниця Гайворон-Голованівськ довжиною у 52 кілометри – друга частина відомої Гайворонської вузькоколійки. Регулярне приміське сполучення тут існувало до грудня 2019 року. Двічі на тиждень їздив поїзд у складі тепловоза та одного вагону, потім через низку факторів (недостачу рухомого складу, поганий стан колій та карантинні заходи під час пандемії COVID) цю дільницю закрили для руху поїздів.
Фото: Дільниця Гайворон-Голованівськ довжиною у 52 кілометри – друга частина відомої Гайворонської вузькоколійки (facebook.com/Гайворонська вузькоколійка)
Свого часу щодня "кукушка" у складі 4-5 пасажирських вагонів вивозила місцевих жителів з віддалених сіл – "на велику землю", де вони могли пересісти на "великий поїзд" і поїхати в сторону Кропивницького, Сміли, Харкова, Запоріжжя, Одеси.
Відео: Найдовша вузькоколійка Європи: ділянка Гайворон-Голованівськ (youtube.com/Залізні Магістралі)
Відзначимо, в Україні росте інтерес до вузькоколійних залізниць. У 2021-му ентузіасти вперше почали проводити автентичні ретро-тури на вузькоколійних залізницях, щоб популяризувати серед українців такий нетиповий вид відпочинку та більше розповісти про вузькоколійні залізниці, які зараз гостро потребують збереження та порятунку від занепаду.
А торік найдовша вузькоколійка в Європі почала перевозити переселенців.
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