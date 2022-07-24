Рекордные темпы. Как Дубай стал самым быстро развивающимся городом на планете

Дубай – один из самых быстро меняющихся городов мира и популярнейшее туристическое направление.

Только в первом квартале 2022 года Дубай в ОАЭ посетили почти 2,2 миллиона туристов.

Какие факты о городе удивляют путешественников и что стоит знать об особенностях пребывания в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ThePlanetD.

Стремительный рост населения и благосостояния благодаря месторождениям нефти

Люди живут на территории Объединенных Арабских Эмиратов уже 125 тысяч лет. Однако поселение, ставшее городом Дубай, основано только в 18 веке.

Когда-то Дубай был рыбацкой деревней, которая начала развиваться благодаря своей близости к Ирану и превратилась в важный торговый путь к Персидскому заливу.

Фото: Центр города Дубай (pixabay.com)

Первоначальный экономический бум резко прервался в 1929 году, когда Великая депрессия привела к краху индустрии экспорта жемчуга. Жители в огромных количествах уехали из Дубая в другие части страны, а инвестиции в инфраструктуру сократились до минимума.

Другие районы в Объединенных Арабских Эмиратах расширялись за счет прибыли от огромных запасов нефти, обнаруженных под землей, но только после случайного открытия морской нефти в 1966 году судьба Дубая тоже начала меняться.

Если еще 70 лет тому Дубай был городом из нескольких высоток в окружении пустыни, то сейчас это один из самых густонаселенных городов мира. С 1968 по 1975 год население Дубая увеличилось на 300%.

В 2022 году население мегаполиса составляет 2 миллиона 964 человек, тогда как весь эмират насчитывает 3 миллиона 518 тысяч человек, хотя целью ставится увеличение населения до 5,8 миллиона человек к 2040 году и значительное физическое расширение города.

Фото: Небоскребы в Дубае (pixabay.com)

Интересные факты о городе Дубай

В Дубаи есть целый квартал с регулируемым климатом, а также там построен крытый горнолыжный курорт.

Факты, которые интересно узнать туристам:

Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире (828 м) – башня построена по "дизайну" тропического цветка гименокаллис (паучья лилия). В 2019 году башня попала на 7 место по посещаемости в мире, уступив Эйфелевой башне, но обойдя Диснейленд и Ватикан.

Полиция Дубая закупает суперкары, чтобы догонять нарушетелей на таких автомобилях, которых в городе очень много.

В Дубаи находится самый большой в мире крытый парк аттракционов - IMG Worlds of Adventure.

Город – в тройке самых быстро развивающихся в мире. Чего только стоит скорость строительства метро – 42 станции за 3 года.

Фото: Сафари на верблюдах для туристов в Дубае (pixabay.com)

Популярные верблюжьи бега в Дубае выигрывают роботы-жокеи, которых благодаря легкости используют вместо живых наездников.

Почти 80% населения Дубая – иностранцы. Больше всего мигрантов – из Индии, Пакистана, Бангладеша. Также в городе много экспатов из Великобритании. Есть и американцы, и жители африканских стран.

Фото: Дубайский сад чудес (instagram.com/dubaimiraclegarden)

Дожди в Дубае случаются 25 дней в году, больше всего – в феврале (3,5 см осадков за весь месяц). Несмотря на отсутствие дождя, в Дубае не очень солнечно. В июне дневной световой день составляет 12 часов, а в январе всего 8 часов.

Дубайский сад чудес The Dubai Miracle Garden удивляет более 50 миллионами цветов, которые растут на площади 7 гектаров. Это самый большой в мире естественный цветник с практически всеми видами цветов.

Напомним, мы писали, почему война не оттолкнула туристов от Израиля.