Рекордные темпы. Как Дубай стал самым быстро развивающимся городом на планете

Интересные факты о туристической локации в ОАЭ
Дубай – один из самых быстро меняющихся городов мира и популярнейшее туристическое направление.
Только в первом квартале 2022 года Дубай в ОАЭ посетили почти 2,2 миллиона туристов.
Какие факты о городе удивляют путешественников и что стоит знать об особенностях пребывания в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ThePlanetD.
Люди живут на территории Объединенных Арабских Эмиратов уже 125 тысяч лет. Однако поселение, ставшее городом Дубай, основано только в 18 веке.
Когда-то Дубай был рыбацкой деревней, которая начала развиваться благодаря своей близости к Ирану и превратилась в важный торговый путь к Персидскому заливу.
Первоначальный экономический бум резко прервался в 1929 году, когда Великая депрессия привела к краху индустрии экспорта жемчуга. Жители в огромных количествах уехали из Дубая в другие части страны, а инвестиции в инфраструктуру сократились до минимума.
Другие районы в Объединенных Арабских Эмиратах расширялись за счет прибыли от огромных запасов нефти, обнаруженных под землей, но только после случайного открытия морской нефти в 1966 году судьба Дубая тоже начала меняться.
Если еще 70 лет тому Дубай был городом из нескольких высоток в окружении пустыни, то сейчас это один из самых густонаселенных городов мира. С 1968 по 1975 год население Дубая увеличилось на 300%.
В 2022 году население мегаполиса составляет 2 миллиона 964 человек, тогда как весь эмират насчитывает 3 миллиона 518 тысяч человек, хотя целью ставится увеличение населения до 5,8 миллиона человек к 2040 году и значительное физическое расширение города.
В Дубаи есть целый квартал с регулируемым климатом, а также там построен крытый горнолыжный курорт.
Факты, которые интересно узнать туристам:
Фото: Сафари на верблюдах для туристов в Дубае (pixabay.com)
Фото: Дубайский сад чудес (instagram.com/dubaimiraclegarden)
Напомним, мы писали, почему война не оттолкнула туристов от Израиля.