Рекордні темпи. Як Дубай став містом із найшвидшим розвитком на планеті

Цікаві факти про туристичну локацію в ОАЕ
Дубай - одне з найбільш швидко змінюваних міст світу і популярний туристичний напрямок.
Тільки в першому кварталі 2022 року Дубай в ОАЕ відвідали майже 2,2 мільйона туристів.
Які факти про місто дивують мандрівників і що варто знати про особливості перебування в цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ThePlanetD.
Люди живуть на території Об'єднаних Арабських Еміратів вже 125 тисяч років. Однак поселення, що стало містом Дубай, засноване тільки в 18 столітті.
Колись Дубай був рибальським селом, яке почало розвиватися завдяки своїй близькості до Ірану і перетворилося на важливий торговий шлях до Перської затоки.
Початковий економічний бум різко перервався в 1929 році, коли Велика депресія призвела до краху індустрії експорту перлів. Жителі у величезних кількостях виїхали з Дубая в інші частини країни, а інвестиції в інфраструктуру скоротилися до мінімуму.
Інші райони в Об'єднаних Арабських Еміратах розширювалися за рахунок прибутку від величезних запасів нафти, виявлених під землею, але тільки після випадкового відкриття морської нафти в 1966 році доля Дубая теж почала змінюватися.
Якщо ще 70 років тому Дубай був містом із декількох висоток в оточенні пустелі, то зараз це одне з найбільш густонаселених міст світу. З 1968 по 1975 рік населення Дубая збільшилося на 300%.
У 2022 році населення мегаполісу становить 2 мільйони 964 осіб, тоді як весь емірат налічує 3 мільйони 518 тисяч людей, хоча метою ставиться збільшення населення до 5,8 мільйона осіб до 2040 року і значне фізичне розширення міста.
У Дубаї є цілий квартал з регульованим кліматом, а також там побудований критий гірськолижний курорт.
Факти, які цікаво дізнатися туристам:
Фото: Сафарі на верблюдах для туристів у Дубаї (pixabay.com)
Фото: Дубайський сад чудес (instagram.com/dubaimiraclegarden)
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