ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Атмосфера свободы. Почему война не оттолкнула туристов от Израиля

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 08:00
Атмосфера свободы. Почему война не оттолкнула туристов от Израиля Фото: Отдых в Израиле (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

15 интересных фактов о стране и секрет ее популярности у путешественников

Израиль открыл свои границы для наших туристов с 4 июля. Хотя путешествия этим летом актуальны немногим украинцам, эта страна остается привлекательной локацией для посещения.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как Израилю удается оставаться популярным туристическим направлением не смотря на войну, и интересные факты об уникальности этой страны.

Право на свои территории Израиль отстаивает семь десятилетий

Страна, которая живет в состоянии войны семь десятилетий, стала популярной у туристов из разных уголков мира.

Само государство было провозглашено 14 мая 1948 года на основе резолюции Генеральной Асамблеи ООН №181 от 29 ноября 1947 года, по которой Палестина была разделена на два государства. На следующий день, 15 мая 1948 года, израильтян атаковали армии 5 арабских государств – так началась первая арабо-израильская война 1948-49 годов.

Конфликт вышел за пределы Палестины и перерос в противостояние между Израилем и остальными арабскими государствами в регионе.

В 1973-74 годах произошла Вторая арабо-израильская война. В 1979 году был подписан мирный договор с Египтом. Во 1990 Израиль подвергся нападению со стороны Ирака время войны в Персидском заливе. В 1994 году был подписан мирный договор с Иорданией.

Атмосфера свободы. Почему война не оттолкнула туристов от ИзраиляФото: Иерусалим, священный город израильтян (pixabay.com)

Одно из критических противостояний – Иерусалим, в котором находится Стена плача, Первый и Второй храм в иудаизме. Законом утверджено, что Иерусалим — вечная и неделимая столица еврейского государства. Однако и для мусульман этот город является третьим по значимости после Мекки и Медины.

В 2021 году радикалы ХАМАС начали воздушные атаки на сектор Газа. Причиной послужили столкновения между арабами и евреями возле мечети в Восточном Иерусалиме, когда израильский суд постановил изъять дома у арабов в пользу евреев, которые были их владельцами до 1948 года.

На большинстве территории безопасно. Секрет популярности Израиля у туристов

Одной из причин, по которой Израилю удалось развиваться и привлекать туристов, специалисты называют безопасность на большинстве территорий.

Атмосфера свободы. Почему война не оттолкнула туристов от Израиля

Фото: Туристы на Мертвом море (pixabay.com)

"Их обстреливают, но не каждый день. И пока нет эскалации, в центре это не ощутимо, и страна живет в обычном режиме", - рассказывает в комментарии РБК-Украина Анна Формакидова, директор турфирмы Statours, специализирующейся на турах в Израиль.

Вторым фактором, который сыграл на руку израильскому туризму, оказалось наличие святых мест, которые привлекают множество паломников.

"Израиль популярен из-за религиозных мест. Паломников война не останавливает. Ведь даже этим летом хасиды намерены приехать в Умань на ежегодное паломничество, хотя их всячески отговаривают", - делится эксперт.

Третий "магнит" Израиля – развитие технологий и бизнес.

"В Израиле семимильными шагами развивается IT, медицина и прочее. Деловой туризм в Израиле на высшем уровне – туда приезжает огромное количество миллионеров", - рассказывает Анна Формакидова.

Параллельно с этими факторами туристов привлекает атмосфера свободы и раскрепощенности.

"В Израиле нет ограничений в поведении – что хочешь, то и делай. Можно носить любую одежду, а не так, чтобы колени и руки были прикрыты. Можно проводить парады ЛГБТ-сообщества", - отмечает она.

При этом, по словам эксперта, туристов также привлекает очень вкусная еда и легкое общение. Также разнообразие вариантов отдыха: четыре моря (Средиземное, Красное, Мертвое и Галилейское (озеро), концерты, выставки.

Атмосфера свободы. Почему война не оттолкнула туристов от ИзраиляФото: Курортный город Эйлат на Красном море (pixabay.com)

"Паломничество, медицина, отдых и экскурсии. Посмотреть, отдохнуть, вкусно поесть – это то, что манит каждого туриста", - описывает эксперт "магниты" Израиля.

Также в Израиле очень развита культура спорта: все бегают, ездят на велосипедах, туристам доступны байдарки, каное, спуски по горным рекам.

"Среди туристов очень много гостей из США, Китая, даже с ОАЭ начали дружить и наладился туризм. Из Украины также было много туристов, а сейчас из-за ситуации с войной единичные украинцы ждут, пока ситуация после открытия для нас границ прояснится", - рассказывает о географии туристов специалист.

По ее мнению, у Украины есть абсолютно все предпосылки, чтобы стать такой же привлекательным туристическим направлением после войны.

Атмосфера свободы. Почему война не оттолкнула туристов от ИзраиляФото: Музей в Израиле (pixabay.com)

Пятнадцать интересных фактов об Израиле

  1. В древней земле Израиля есть тысячи археологических памятников. 2000 из них - только в Иерусалиме;
  2. В Израиле находится самое низкое место на нашей планете — Мертвое море. Оно расположено на 430 метров ниже уровня моря и теряет в высоте ещё примерно по метру каждый год.
  3. Каждый год в Иерусалиме почтовая служба получает миллионы писем, которые адресуют Богу. Израиль - единственная страна в мире, которая использует кошерный клей для своих почтовых марок.
  4. Израиль - на третьем месте по числу граждан с высшим образованием. На первом и втором месте находятся Голландия и США. А 12% работающего населения этой страны имеют ученую степень.
  5. Израиль по количеству музеев на количество граждан обошел даже Ватикан.
  6. Израиль лидирует по числу бизнесменов среди мужчин и женщин старше 55 лет.
  7. Более 90% людей в Израиле живут в одном из 200 городских центров, многие из которых были основаны еще в стародавние времена. Около 5% израильтян являются членами уникальных сельскохозяйственных кооперативов – кибуцев и мошавов, в которых все вкладываются и получают равномерно.
  8. В Израиле больше оркестров на душу населения, чем в любой другой стране мира.
  9. В Израиле самое большое количество стартапов на душу населения. Он занимает третье место в мире по доступности венчурного капитала.
  10. В Хайфе находится самое маленькое метро мира, длина которого составляет всего лишь 1,8 км, а поезд длиной всего в 4 вагона.
  11. В Израиле работает 34 кошерных ресторана сети быстрого питания McDonald’s.
  12. В Израиле два официальных языка — арабский и иврит. При этом страна – одна из самых многоязычных в мире. Иврит – язык Библии – был возрожден 100 лет назад, до этого почти 2000 лет он использовался только в религиозных целях.
  13. В Израиле, площадь которого сравнима с площадью Киевской области - 137 пляжей. Это рай солнца, моря и "маткота" - традиционной пляжной игры в теннис без сетки.
  14. Второй по величине банный комплекс во всей Римской империи был построен в Израиле. Любители спа могут расслабиться в старинном стиле в комплексе Хамат-Гадер, построенном 2000 лет назад.
  15. В Израиле 35 коммерческих и 250 бутиковых виноделен. Виноделие в этой стране насчитывает более 5 тысяч лет – оно было одной из главных отраслей сельского хозяйства.

Напомним, мы писали, что через год Украина будет в топ-5 стран мира для посещения туристами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Влодзимеж Щурек
Советская армия разрушила 90% Гданьска. Как отстроили город после Второй мировой
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Алексей Бурчевский
Железный занавес. Почему авиасанкции против России оказались неполными
Алексей Бурчевский
специалист в сфере авиационного права
Катерина Колонович
Красота Черниговщины. В Межреченском парке снова проводят экскурсии
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Марина Казакова
Авиатуры за границу во время войны. Что изменилось для украинцев этим летом
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Все мнения