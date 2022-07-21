Атмосфера свободы. Почему война не оттолкнула туристов от Израиля

15 интересных фактов о стране и секрет ее популярности у путешественников

Израиль открыл свои границы для наших туристов с 4 июля. Хотя путешествия этим летом актуальны немногим украинцам, эта страна остается привлекательной локацией для посещения.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как Израилю удается оставаться популярным туристическим направлением не смотря на войну, и интересные факты об уникальности этой страны.

Право на свои территории Израиль отстаивает семь десятилетий

Страна, которая живет в состоянии войны семь десятилетий, стала популярной у туристов из разных уголков мира.

Само государство было провозглашено 14 мая 1948 года на основе резолюции Генеральной Асамблеи ООН №181 от 29 ноября 1947 года, по которой Палестина была разделена на два государства. На следующий день, 15 мая 1948 года, израильтян атаковали армии 5 арабских государств – так началась первая арабо-израильская война 1948-49 годов.

Конфликт вышел за пределы Палестины и перерос в противостояние между Израилем и остальными арабскими государствами в регионе.

В 1973-74 годах произошла Вторая арабо-израильская война. В 1979 году был подписан мирный договор с Египтом. Во 1990 Израиль подвергся нападению со стороны Ирака время войны в Персидском заливе. В 1994 году был подписан мирный договор с Иорданией.

Фото: Иерусалим, священный город израильтян (pixabay.com)

Одно из критических противостояний – Иерусалим, в котором находится Стена плача, Первый и Второй храм в иудаизме. Законом утверджено, что Иерусалим — вечная и неделимая столица еврейского государства. Однако и для мусульман этот город является третьим по значимости после Мекки и Медины.

В 2021 году радикалы ХАМАС начали воздушные атаки на сектор Газа. Причиной послужили столкновения между арабами и евреями возле мечети в Восточном Иерусалиме, когда израильский суд постановил изъять дома у арабов в пользу евреев, которые были их владельцами до 1948 года.

На большинстве территории безопасно. Секрет популярности Израиля у туристов

Одной из причин, по которой Израилю удалось развиваться и привлекать туристов, специалисты называют безопасность на большинстве территорий.

Фото: Туристы на Мертвом море (pixabay.com)

"Их обстреливают, но не каждый день. И пока нет эскалации, в центре это не ощутимо, и страна живет в обычном режиме", - рассказывает в комментарии РБК-Украина Анна Формакидова, директор турфирмы Statours, специализирующейся на турах в Израиль.

Вторым фактором, который сыграл на руку израильскому туризму, оказалось наличие святых мест, которые привлекают множество паломников.

"Израиль популярен из-за религиозных мест. Паломников война не останавливает. Ведь даже этим летом хасиды намерены приехать в Умань на ежегодное паломничество, хотя их всячески отговаривают", - делится эксперт.

Третий "магнит" Израиля – развитие технологий и бизнес.

"В Израиле семимильными шагами развивается IT, медицина и прочее. Деловой туризм в Израиле на высшем уровне – туда приезжает огромное количество миллионеров", - рассказывает Анна Формакидова.

Параллельно с этими факторами туристов привлекает атмосфера свободы и раскрепощенности.

"В Израиле нет ограничений в поведении – что хочешь, то и делай. Можно носить любую одежду, а не так, чтобы колени и руки были прикрыты. Можно проводить парады ЛГБТ-сообщества", - отмечает она.

При этом, по словам эксперта, туристов также привлекает очень вкусная еда и легкое общение. Также разнообразие вариантов отдыха: четыре моря (Средиземное, Красное, Мертвое и Галилейское (озеро), концерты, выставки.

Фото: Курортный город Эйлат на Красном море (pixabay.com)

"Паломничество, медицина, отдых и экскурсии. Посмотреть, отдохнуть, вкусно поесть – это то, что манит каждого туриста", - описывает эксперт "магниты" Израиля.

Также в Израиле очень развита культура спорта: все бегают, ездят на велосипедах, туристам доступны байдарки, каное, спуски по горным рекам.

"Среди туристов очень много гостей из США, Китая, даже с ОАЭ начали дружить и наладился туризм. Из Украины также было много туристов, а сейчас из-за ситуации с войной единичные украинцы ждут, пока ситуация после открытия для нас границ прояснится", - рассказывает о географии туристов специалист.

По ее мнению, у Украины есть абсолютно все предпосылки, чтобы стать такой же привлекательным туристическим направлением после войны.

Фото: Музей в Израиле (pixabay.com)

Пятнадцать интересных фактов об Израиле

В древней земле Израиля есть тысячи археологических памятников. 2000 из них - только в Иерусалиме; В Израиле находится самое низкое место на нашей планете — Мертвое море. Оно расположено на 430 метров ниже уровня моря и теряет в высоте ещё примерно по метру каждый год. Каждый год в Иерусалиме почтовая служба получает миллионы писем, которые адресуют Богу. Израиль - единственная страна в мире, которая использует кошерный клей для своих почтовых марок. Израиль - на третьем месте по числу граждан с высшим образованием. На первом и втором месте находятся Голландия и США. А 12% работающего населения этой страны имеют ученую степень. Израиль по количеству музеев на количество граждан обошел даже Ватикан. Израиль лидирует по числу бизнесменов среди мужчин и женщин старше 55 лет. Более 90% людей в Израиле живут в одном из 200 городских центров, многие из которых были основаны еще в стародавние времена. Около 5% израильтян являются членами уникальных сельскохозяйственных кооперативов – кибуцев и мошавов, в которых все вкладываются и получают равномерно. В Израиле больше оркестров на душу населения, чем в любой другой стране мира. В Израиле самое большое количество стартапов на душу населения. Он занимает третье место в мире по доступности венчурного капитала. В Хайфе находится самое маленькое метро мира, длина которого составляет всего лишь 1,8 км, а поезд длиной всего в 4 вагона. В Израиле работает 34 кошерных ресторана сети быстрого питания McDonald’s. В Израиле два официальных языка — арабский и иврит. При этом страна – одна из самых многоязычных в мире. Иврит – язык Библии – был возрожден 100 лет назад, до этого почти 2000 лет он использовался только в религиозных целях. В Израиле, площадь которого сравнима с площадью Киевской области - 137 пляжей. Это рай солнца, моря и "маткота" - традиционной пляжной игры в теннис без сетки. Второй по величине банный комплекс во всей Римской империи был построен в Израиле. Любители спа могут расслабиться в старинном стиле в комплексе Хамат-Гадер, построенном 2000 лет назад. В Израиле 35 коммерческих и 250 бутиковых виноделен. Виноделие в этой стране насчитывает более 5 тысяч лет – оно было одной из главных отраслей сельского хозяйства.

Напомним, мы писали, что через год Украина будет в топ-5 стран мира для посещения туристами.