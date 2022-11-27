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Рекордний стрибок цін. Стільки коштують продукти у супермаркетах Швейцарії

Фото: Покупки у супермаркеті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Швейцарія вважається однією із найдорожчих країн Європи за вартістю життя. При цьому економіка країни набагато менше схильна до інфляції, ніж в інших європейських країнах.

Цього року ціни на продукти харчування у Швейцарії зросли лише на 2%. TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки коштує "продуктовий кошик" у супермаркетах країни.

Інфляція у Швецарії відстає від європейської

Ціни на енергоносії у Швейцарії 2022 року зросли на 28%, ціни на продукти харчування – на 2% проти 38% та 10,6% у єврозоні, повідомляє swissinfo.ch.

"З початку року євро втратив майже 10 центів по відношенню до франка, а це означає, що імпортні товари набагато дешевші", - пояснив Матьє Гробеті, директор Інституту прикладної економіки Лозанського університету.

При цьому подорожчання все ж таки відбувається. Згідно з даними Федерального статистичного управління Швейцарії, вартість продуктів харчування у Швейцарії зросла на 4,2% у жовтні 2022 року порівняно з тим самим місяцем попереднього року, що є максимальним показником із січня 2002 року.

Матьє Гробеті очікує, що інфляція "наздожене" інші країни до кінця року, а потім уповільниться з початку 2023-го.

Поки що найбільше подорожчання торкнулося основних продуктів харчування –наприклад, зросли в ціні олія (+11%) та вершкове масло (+10%), макарони (+13%). На 3-5% подорожчали м'ясні та молочні продукти.

За даними Федерального статистичного управління, кожне швейцарське домогосподарство щомісяця витрачало на продукти харчування 535 швейцарських франків протягом першого кварталу 2020 року, порівняно з 586 швейцарськими франками (596 євро) у другому кварталі 2022 року.

Фото: Ціни на ковбаси у Швейцарії (unsplash.com/timothy-newman)

Скільки коштують основні продукти у супермаркетах

Ми перевірили вартість основних продуктів харчування в Швейцарії за даними globalproductprices.com. Йдучи на закупи, слід розраховувати на такі ціни:

  • Борошно, 1 кг – 2,5 євро;
  • Рис, 1 кг – 2,54 євро;
  • Цукор, 1 кг – 1 євро;
  • Молоко, 2%, 1 л – 1,47 євро;
  • Яйця, 12 шт – 6,29 євро;
  • Олія, 1 л – 5 євро;
  • Куряче м'ясо, 1 кг – 5 євро;
  • Яловичина, 1 кг – 52 євро;
  • Чай, 50 г – 3,7 євро
  • Кава, 200 г – 13,2 євро.

Ціни на овочі та фрукти теж "не відстають" і здаються набагато вищими, ніж в інших європейських країнах.

  • Картопля, 1 кг – 0,8 євро;
  • Морква, 1 кг – 1,35 євро;
  • Цибуля, 1 кг – 2 євро;
  • Квасоля, 1 кг – 3,9 євро;
  • Томати, 1 кг – 3,2 євро;
  • Огірки, 1 кг – 6,5 євро;
  • Капуста, 1 кг – 2 євро;
  • Банани, 1 кг – 2 євро;
  • Мандарини, 1 кг – 2,8 євро;
  • Яблука, 1кг – 3,25 євро.

Українцям, які планують тимчасове проживання у Швейцарії, варто врахувати, що ціни на багато продуктів харчування вищі за українські до 10 разів.

Наприклад, яблука в Україні коштують 11 гривень, а у Швейцарії – 125 гривень за кг. Яйця, що рекордно подорожчали, в Україні коштують 66 гривень за 12 штук, а у Швейцарії - 240 гривень. При цьому яловичина в Україні коштуватиме 199 гривень за 1 кг, у Швейцарії – 1997 гривень.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують квартири у новобудовах Європи.

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