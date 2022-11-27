Рекордный скачок цен. Столько стоят продукты в супермаркетах Швейцарии

Швейцария считается одной из самых дорогих стран Европы по стоимости жизни. При этом экономика страны намного меньше подвержена инфляции, чем в других европейских странах.

В этом году цены на продукты питания в Швейцарии выросли всего на 2%. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, сколько стоит "продуктовая корзина" в супермаркетах страны.

Инфляция в Швецарии отстает от европейской

Цены на энергоносители в Швейцарии в 2022 году выросли на 28%, цены на продукты питания – на 2% против 38% и 10,6% в еврозоне, сообщает swissinfo.ch.

"С начала года евро потерял почти 10 центов по отношению к франку, а это означает, что импортные товары намного дешевле", - объяснил Матье Гробети, директор Института прикладной экономики Лозаннского университета.

При этом подорожание все же происходит. Согласно данных Федерального статистического управления Швейцарии, стоимость продуктов питания в Швейцарии выросла на 4,2% в октябре 2022 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что является максимальным показателем с января 2002 года.

Матье Гробети ожидает, что инфляция "догонит" другие страны к концу года, а затем замедлится с начала 2023-го.

Пока самое большое подорожание коснулось основных продуктов питания –например, возросли в цене растительное (+11%) и сливочное масло (+10%), макароны (+13%). На 3-5% подорожали мясные и молочные продукты.

По данным Федерального статистического управления, каждое швейцарское домохозяйство ежемесячно тратило на продукты питания 535 швейцарских франков в течение первого квартала 2020 года по сравнению с 586 швейцарскими франками (596 евро) во втором квартале 2022 года.

Фото: Цены на колбасы в Швейцарии (unsplash.com/timothy-newman)

Сколько стоят основные продукты в супермаркетах

Мы проверили стоимость основных продуктов питания в Швейцарии по данным globalproductprices.com. Собираясь за покупками, следует рассчитывать на такие цены:

Мука, 1 кг – 2,5 евро;

Рис, 1 кг – 2,54 евро;

Сахар, 1 кг – 1 евро;

Молоко, 2%, 1 л – 1,47 евро;

Яйца, 12 шт – 6,29 евро;

Растительное масло, 1 л – 5 евро;

Куриное мясо, 1 кг – 5 евро;

Говядина, 1 кг – 52 евро;

Чай, 50 г – 3,7 евро

Кофе, 200 г – 13,2 евро.

Цены на овощи и фрукты тоже "не отстают" и кажутся намного выше, чем в других европейских странах.

Картофель, 1 кг – 0,8 евро;

Морковь, 1 кг – 1,35 евро;

Лук, 1 кг – 2 евро;

Фасоль, 1 кг – 3,9 евро;

Томаты, 1 кг – 3,2 евро;

Огурцы, 1 кг – 6,5 евро;

Капуста, 1 кг – 2 евро;

Бананы, 1 кг – 2 евро;

Мандарины, 1 кг – 2,8 евро;

Яблоки, 1кг – 3,25 евро.

Украинцам, которые планируют временное проживание в Швейцарии, стоит учесть, что цены на многие продукты питания выше украинских до 10 раз.

Например, яблоки в Украине стоят 11 гривен, а в Швейцарии – 125 гривен за кг. Рекордно подорожавшие яйца в Украине стоят 66 гривен за 12 штук, а в Швейцарии - 240 гривен. При этом говядина в Украине обойдется в 199 гривен за 1 кг, в Швейцарии – в 1997 гривен.

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