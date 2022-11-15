Рекордний стрибок цін. Скільки коштує місяць життя у Франції

У жовтні інфляція у Франції б'є рекорди – продукти протягом року подорожчали на 12%, енергоносії на 19%. Це викликає чергову хвилю страйків із вимогами підвищити зарплати.
Скільки коштує житло, харчування та транспорт у Франції, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.
У 2021 році Париж посів 33 місце у звіті Mercer про вартість життя – дорожчими виявилися Лондон, Нью-Йорк і Цюрих. Однак у регіонах країни, особливо у сільській місцевості та на півдні Франції ціни на житло набагато нижчі, ніж у столиці.
Тому сім'я з 2 осіб у Парижі може витрачати приблизно 2400 євро на місяць, тоді як в інших містах – близько 1800 євро.
Одно- та двокімнатна квартира у центрі Парижа обійдеться близько 1800-3500 євро на місяць. У Ліоні у центральній частині міста – у 600-1250 євро. У Марселі ціни ще нижчі: вартість "однушки" - від 600 євро на місяць, трикімнатної квартири - від 1125 євро.
За світло, опалення, воду та вивіз сміття доведеться платити близько 150 євро на місяць. Часто вони одразу включені у вартість орендної плати.
Вартість базового пакету інтернету – 20–30 євро на місяць. Мобільний зв'язок – ще близько 30 євро. Щоб дивитися телевізор, потрібно буде сплачувати за телевізійну ліцензію – 138 євро на рік.
Якщо вирушати до Франції як турист, то варто врахувати витрати на харчування та транспорт. Наприклад, при оптових закупівлях їжі слід розраховувати на суму 500 євро на місяць на сім'ю.
А щоби оцінити місцеву кухню в ресторанах, варто закласти більший бюджет. Наприклад, вечеря на двох у ресторані середнього класу коштуватиме 60 євро.
Чашка капучино коштуватиме 2,80 євро, у Парижі – 3,60. Середня вартість пляшки вина - 10-15 євро.
У Франції добре розвинений громадський транспорт. Одна подорож у середньому коштує 1,50 євро, проїзний на місяць – 80 євро.
Тим, хто хоче проживати у сільській місцевості, варто подумати про автомобіль. Вартість 1 л палива – 1,60 євро, місячний бюджет на обслуговування авто – 150 євро: за бензин, страхування та паркування.
Додаткові витрати та розваги можуть коштувати 200-250 євро.
Згідно з недавнім дослідженням від Rabota.ua, найвищі ціни на продукти серед популярних серед українців країн - у Франції. Якщо в Україні продуктовий кошик коштуватиме 1080 гривень (27 євро), то у Франції – 2184 гривні (54,6 євро).
Наприклад, борщовий набір у Франції коштує 656 гривень (в Україні – 306 гривень). Це видно і за цінами в цій країні:
Інші продукти, без яких українці не уявляють свого раціону, також здивують вартістю на прилавках Франції:
Недешево обійдуться і фрукти. "Кошик" із сезонних дарів саду коштуватиме 528 гривень:
Втім, порівняння цін без порівняння зарплат не відображає купівельну спроможність. Наприклад, в Україні мінімальна зарплата – 6500 гривень (162 євро), а у Франції у 10 разів більша – 65840 гривень (1646 євро).
Нагадаємо, ми писали, яка вартість життя у великих містах Чехії.