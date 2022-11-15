Рекордный скачок цен. Сколько стоит месяц жизни во Франции

В октябре инфляция во Франции бьет рекорды – продукты за год подорожали на 12%, энергоносители на 19%. Это вызывает очередную волну забастовок с требованиями повысить зарплаты.
Сколько стоит жилье, питание и транспорт во Франции, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.
В 2021 году Париж занял 33 место в отчете Mercer о стоимости жизни – дороже оказались Лондон, Нью-Йорка и Цюрих. Однако в регионах страны, особенно в сельской местности и на юге Франции цены на жилье намного ниже, чем в столице.
Поэтому семья из 2 человек в Париже может тратить примерно 2400 евро в месяц, тогда как в других городах - около 1800 евро.
Одно- и двухкомнатная квартира в центре Парижа обойдется около 1800-3500 евро в месяц. В Лионе в центральной части города - в 600-1250 евро. В Марселе цены еще ниже: стоимость "однушки" - от 600 евро в месяц, трехкомнатной квартиры – от 1125 евро.
За свет, отопление, воду и вывоз мусора придется платить около 150 евро в месяц. Часто они сразу включены в стоимость арендной платы.
Стоимость базового пакета интернета - 20–30 евро месяц. Мобильная связь - еще около 30 евро. Чтобы смотреть телевизор, нужно будет оплачивать телевизионную лицензию – 138 евро в год.
Если отправляться во Францию как турист, то стоит учесть расходы на питание и транспорт. Например, при оптовых закупках еды стоит рассчитывать на сумму 500 евро в месяц на семью.
А чтобы оценить местную кухню в ресторанах, стоит заложить больший бюджет. Например, ужин на двоих в ресторане среднего класса обойдется в 60 евро.
Чашка капучино будет стоить 2,80 евро, в Париже - 3,60. Средняя стоимость бутылки вина - 10-15 евро.
Во Франции хорошо развит общественный транспорт. Одна поездка в среднем стоит 1,50 евро, проездной на месяц – 80 евро.
Тем, кто хочет проживать в сельской местности, стоит подумать об автомобиле. Стоимость 1 л топлива - 1,60 евро, месячный бюджет на обслуживание авто – 150 евро: за бензин, страхование и парковку.
Дополнительные расходы и развлечения могут обойтись в 200-250 евро.
Согласно недавнему исследованию от Rabota.ua, самые высокие цены на продукты среди популярных среди украинцев стран - во Франции. Если в Украине продуктовая корзина обойдется в 1080 гривен (27 евро), то во Франции - 2184 гривны (54,6 евро).
Например, борщевой набор во Франции стоит 656 гривен (в Украине – 306 гривен). Это видно и по ценам в этой стране:
Другие продукты, без которых украинцы не представляют своего рациона, тоже удивят стоимостью на прилавках Франции:
Недешево обойдутся и фрукты. "Корзина" из сезонных даров сада обойдется в 528 гривен:
Впрочем, сравнение цен без сравнения зарплат не отображает покупательскую способность. Например, в Украине минимальная зарплата – 6500 гривен (162 евро), а во Франции в 10 раз больше – 65840 гривен (1646 евро).
Напомним, мы писали, какая стоимость жизни в крупных городах Чехии.