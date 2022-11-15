Рекордный скачок цен. Сколько стоит месяц жизни во Франции

В октябре инфляция во Франции бьет рекорды – продукты за год подорожали на 12%, энергоносители на 19%. Это вызывает очередную волну забастовок с требованиями повысить зарплаты.

Сколько стоит жилье, питание и транспорт во Франции, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Сколько стоит аренда жилья в городах Франции

В 2021 году Париж занял 33 место в отчете Mercer о стоимости жизни – дороже оказались Лондон, Нью-Йорка и Цюрих. Однако в регионах страны, особенно в сельской местности и на юге Франции цены на жилье намного ниже, чем в столице.

Поэтому семья из 2 человек в Париже может тратить примерно 2400 евро в месяц, тогда как в других городах - около 1800 евро.

Одно- и двухкомнатная квартира в центре Парижа обойдется около 1800-3500 евро в месяц. В Лионе в центральной части города - в 600-1250 евро. В Марселе цены еще ниже: стоимость "однушки" - от 600 евро в месяц, трехкомнатной квартиры – от 1125 евро.

Фото: Архитектура во Франции (unsplash.com/aswathy-n)

За свет, отопление, воду и вывоз мусора придется платить около 150 евро в месяц. Часто они сразу включены в стоимость арендной платы.

Стоимость базового пакета интернета - 20–30 евро месяц. Мобильная связь - еще около 30 евро. Чтобы смотреть телевизор, нужно будет оплачивать телевизионную лицензию – 138 евро в год.

Сколько стоят "расходы туриста" во Франции

Если отправляться во Францию как турист, то стоит учесть расходы на питание и транспорт. Например, при оптовых закупках еды стоит рассчитывать на сумму 500 евро в месяц на семью.

А чтобы оценить местную кухню в ресторанах, стоит заложить больший бюджет. Например, ужин на двоих в ресторане среднего класса обойдется в 60 евро.

Чашка капучино будет стоить 2,80 евро, в Париже - 3,60. Средняя стоимость бутылки вина - 10-15 евро.

Фото: Уличный рынок во Франции (unsplash.com/aronskaya)

Во Франции хорошо развит общественный транспорт. Одна поездка в среднем стоит 1,50 евро, проездной на месяц – 80 евро.

Тем, кто хочет проживать в сельской местности, стоит подумать об автомобиле. Стоимость 1 л топлива - 1,60 евро, месячный бюджет на обслуживание авто – 150 евро: за бензин, страхование и парковку.

Дополнительные расходы и развлечения могут обойтись в 200-250 евро.

Какие цены на продукты во Франции

Согласно недавнему исследованию от Rabota.ua, самые высокие цены на продукты среди популярных среди украинцев стран - во Франции. Если в Украине продуктовая корзина обойдется в 1080 гривен (27 евро), то во Франции - 2184 гривны (54,6 евро).

Например, борщевой набор во Франции стоит 656 гривен (в Украине – 306 гривен). Это видно и по ценам в этой стране:

капуста - 44 грн/кг;

картофель – 35 грн/кг;

свекла – 84 грн/кг;

морковь – 52 грн/кг;

свинина – 268 грн/кг.

Другие продукты, без которых украинцы не представляют своего рациона, тоже удивят стоимостью на прилавках Франции:

молоко – 48 грн/л;

яйца – 104 грн/10 шт;

сливочное масло – 92 грн/200 г;

подсолнечное масло – 136 грн/л;

курятина – 520 грн/кг.

Фото: Цены в супермаркете Франции (gettyimages.com)

Недешево обойдутся и фрукты. "Корзина" из сезонных даров сада обойдется в 528 гривен:

бананы – 76 грн/кг;

яблоки – 60 грн/кг;

виноград – 8 грн/кг;

груши - 64 грн/кг;

апельсины - 76 грн/кг.

Впрочем, сравнение цен без сравнения зарплат не отображает покупательскую способность. Например, в Украине минимальная зарплата – 6500 гривен (162 евро), а во Франции в 10 раз больше – 65840 гривен (1646 евро).

Напомним, мы писали, какая стоимость жизни в крупных городах Чехии.