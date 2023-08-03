Рекордний рівень. Опитування виявило, яка країна Європи – найсамотніша

Ірландці відчувають найвищий рівень самотності серед інших країн ЄС, показало недавнє дослідження.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Ірландці відчувають найвищий рівень самотності з усіх країн ЄС

В Ірландії понад 20% респондентів повідомили, що почуваються самотніми майже весь час. Це значно вище, ніж у середньому по Європі (13%). Про це свідчать дані дослідження, яке було проведене національною організацією Alone, що допомагає літнім людям.

Найнижчий рівень самотності був виявлений в Австрії, Чехії, Хорватії та Нідерландах: в усіх з них показник становить нижче 10%.

Станом на перший квартал 2023 року дані Alone показують, що багато літніх людей, які нещодавно звернулися до організації, стикалися з соціальною ізоляцією. 36% із цих людей не брали участь у громадських активностях понад місяць, а близько 9% не брали участь у громадській діяльності понад рік.

Фото: Серед інших країн ЄС ірландці – найбільш одинокі, показало опитування (unsplash.com)

"Нові цифри загальноєвропейського опитування не стали несподіванкою. З наших даних ми знаємо, що самотність незмінно займає перше місце серед проблем підтримки, і це серйозно впливає на фізичне та психічне здоров’я людей", – заявив генеральний директор Alone Шон Мойніган.

Уряд Ірландії раніше зобов’язався розробити план дій для розв'язання проблеми самотності за допомогою трьох різних стратегій:

програма для уряду;

дорожня карта соціального залучення;

стратегічний план "Здорова Ірландія" на 2021-2025 роки.

Проблема самотності виходить за межі ЄС і також поширена в Сполучених Штатах, пише видання. Минуле опитування тієї ж компанії у листопаді та грудні 2022 року показало, що самотніми почуваються понад 17% американців.

Виходячи з опитування, найвищий рівень самотності спостерігається серед окремих демографічних груп. Молоді люди віком до 30 років більше відчувають самотність (24%). Особи з низьким рівнем доходу, які заробляють менш як 24 000 доларів на рік, стикаються з більшим тягарем самотності. Про такі відчуття заявили 27% опитаних.

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