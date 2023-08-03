Рекордный уровень. Опрос выявил, какая страна Европы – самая одинокая

Ирландцы чувствуют самый высокий уровень одиночества среди других стран ЕС, показало недавнее исследование.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Ирландцы чувствуют самый высокий уровень одиночества из всех стран ЕС

В Ирландии более 20% респондентов сообщили, что чувствуют себя одинокими почти все время. Это гораздо выше, чем в среднем по Европе (13%). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного национальной организацией Alone, помогающей пожилым людям.

Самый низкий уровень одиночества был обнаружен в Австрии, Чехии, Хорватии и Нидерландах: во всех из них показатель составляет ниже 10%.

По состоянию на первый квартал 2023 года данные Alone показывают, что многие пожилые люди, недавно обратившиеся в организацию, сталкивались с социальной изоляцией. 36% этих людей не участвовали в общественных активностях более месяца, а около 9% не участвовали в общественной деятельности более года.

Фото: Среди других стран ЕС ирландцы – самые одинокие, показал опрос (unsplash.com)

"Новые цифры общеевропейского опроса не стали неожиданностью. Из наших данных мы знаем, что одиночество постоянно занимает первое место среди проблем поддержки, и это серьезно влияет на физическое и психическое здоровье людей", – заявил генеральный директор Alone Шон Мойниган.

Правительство Ирландии ранее обязалось разработать план действий по решению проблемы одиночества с помощью трех различных стратегий:

программа для правительства;

дорожная карта социального привлечения;

стратегический план "Здоровая Ирландия" на 2021-2025 годы.

Проблема одиночества выходит за пределы ЕС и также распространена в Соединенных Штатах, пишет издание. Прошлый опрос той же компании в ноябре и декабре 2022 года показал, что одинокими чувствуют себя более 17% американцев.

Исходя из опроса, самый высокий уровень одиночества наблюдается среди отдельных демографических групп. Молодые люди до 30 лет больше чувствуют одиночество (24%). Лица с низким уровнем дохода, зарабатывающие менее 24 000 долларов в год, сталкиваются с большим бременем одиночества. О таких ощущениях заявили 27% опрошенных.

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