"Неконтрольований туризм". Ще одне місто в Європі стягуватиме податок з мандрівників

Іспанське місто Сантьяго-де-Компостела хоче запровадити туристичний податок, щоб запобігти "неконтрольованому туризму".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.com.

Що таке Шлях святого Якова і чому хочуть ввести податок

Сантьяго-де-Компостела – ключовий пункт на карті знаменитого іспанського паломницького маршруту Каміно-де-Сантьяго. Там планують запровадити туристичний податок. Ціль – впорядкувати велику кількість людей, які одночасно прибувають до міста.

У 2022 році це популярне місце прийняло майже 440 000 "паломників", які проходили популярний піший маршрут. Середня щорічна кількість відвідувачів перевищує 300 000.

Фото: Карта Шляху святого Якова (Camino de Santiago) (wikipedia.org)

"Каміно" або Шлях святого Якова (Camino de Santiago) внесли до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО у 1993 році.

Шлях до однієї з найбільших християнських святинь в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела став особливо популярним після того, як його описав Пауло Коельйо у книзі "Щоденник мага". Тоді маршрутом зацікавилися ще більше мандрівників.

Піші прогулянки проходять різноманітними паломницькими дорогами, починаючи з Іспанії, Франції та Португалії та закінчуючи собором IX століття в іспанському місті. Для християн романська базиліка вважається місцем поховання святого Якова Великого, одного з апостолів Ісуса.

Горетті Санмартін, яка стала першою жінкою-мером цього міста, оголосила про плани сприяти розвитку сталого туризму та зробити Сантьяго-де-Компостела "кращим місцем для життя місцевих жителів".

Фото: Пілігрими проходять маршрут пішки (wikipedia.org)

Скільки становитиме туристичний податок

Ідея туристичного податку була представлена власникам готелів колишнім мером у квітні. Було запропоновано регіональний податок, який можна було б запровадити у 2025 році. Ціна стягуватиметься готелями у вигляді оплати ночівлі та, ймовірно, коштуватиме від 0,50 до 2,50 євро залежно від типу розміщення.

Очікується, що податок міг би залучити від 2,5 до 3 мільйонів євро на рік для Сантьяго, які підуть на підтримку історичного центру міста.

"Я хочу, щоб місто перестало бути лише туристичним центром і тематичним парком. З Сантьяго не потрібно тікати через неконтрольований туризм. Ми хочемо насолоджуватися багатим і процвітаючим сектором туризму, а також комфортним і дихаючим містом", – заявила очільниця міста.

Вхід до собору Сантьяго-де-Компостела безкоштовний, але відвідувачі можуть заплатити 12 євро, щоб отримати повний доступ до музеїв та веж монастиря.

Фото: "Каміно" або Шлях святого Якова внесли до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО у 1993 році (unsplash.com)

Де ще в Іспанії стягують туристичні збори

У 2012 році Барселона запровадила плату, яка з того часу постійно зростає. У квітні 2024 року вона зросте до 3,25 євро за розміщення туриста ніч.

Валенсія також планує запровадити туристичний податок протягом наступного року в розмірі від 0,50 до 2 євро, щоб сприяти розвитку сталого туризму.

Розміщення для відпочинку на Балеарських островах (Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера) також обкладається податком, який у високий сезон може досягати 4 євро за ніч.

Нагадаємо, за минулий рік бюджет України втратив третину надходжень від туристичної галузі. Значна частина компаній закрилися.

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