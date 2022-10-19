Рекордные цены. Сколько стоят продукты в магазинах Британии осенью

В Британии бешеными темпами растут цены – инфляция за сентябрь достигла 10,1%. Это самый большой показатель за последние 40 лет.

По данным Управления национальной статистики, больше всего подорожали продукты питания - рост за год составил 14,6%, больше всего с 1980 года. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие сейчас цены на продукты в супермаркетах Великобритании.

В каких супермаркетах продукты дешевле

Согласно анализу компании по защите интересов потребителей "Which?", цены на потребительскую корзину из 48 популярнейших продуктов в Британии в сентябре начинались с 75 фунтов стерлингов (3136 гривен).

"Каждый день в сентябре мы проверяли цены на 48 популярных продуктов, включая консервированные бобы Heinz, молоко и чай в пакетиках, в крупнейших супермаркетах Великобритании, чтобы сравнить их", - говорится в отчете компании.

Фото: Очередь в супермаркете Waitrose в Лондоне (unsplash.com/john-cameron)

В сравнении цен в 8 популярных супермаркетах Британии первые три места достались сетям: Aldi, Lidl и Asda. Самым дорогим оказался Waitrose – в этом магазине за те же продукты пришлось заплатить 99,4 фунта (4123 гривны).

Сколько стоят привычные беженцам продукты в магазинах Британии.

Убежище в Британии с начала войны получили 136 тысяч украинцев. Некоторые заметили, что иногда продукты в этой стране дешевле, чем в Украине.

Приводим последние цены на продуктовую корзину в Британии по отчетам наших соотечественников в YouTube. Стоимость товаров проверяли в сетях Lidl и Asdi.

• Картофель, 1 кг – 0,6 фунта (25 грн);

• Рис, 1 кг – 1 фунт (41,5 грн);

• Овсянка, 1 кг – 0,7 фунтов (29 грн);

• Говядина, 1 кг – 6 фунтов (250 грн);

• Свинина, 1 кг – 4,5 фунта (187 гривен);

• Рыба (лосось), 500 г – 7 фунтов (290 грн);

• Куриное филе, 1 кг – 6 фунтов (250 грн);

• Яйца, 10 шт. – 0,9 фунтов (37 грн);

• Молоко, 1 л – 1,6 фунта (66 грн);

• Сметана 300 г – 1,05 фунта (43,5 грн);

• Хлеб, 800 г – 0,9 фунта (37 грн).

Фото: Некоторые фрукты в Британии дешевле (gettyiages.com)

Не дешевы и привычны для украинцев овощи и фрукты. Исключение только составляют тропические фрукты.

• Огурцы, 1 кг – 3,56 фунта (148 грн);

• Морковь, 750 г – 0,79 фунта (33 грн);

• Брокколи, 500 г – 0,59 фунта (25 грн);

• Виноград, 500 г – 1,75 фунта (73 грн);

• Свекла, 1 кг – 2,8 фунта (116 грн);

• Помидоры, 1 кг – 2,6 фунта (108 грн);

• Манго, 2 шт – 1,5 фунта (62 грн);

• Бананы 1 кг – 0,78 (32 грн);

Если сравнивать с ценами в украинских магазинах, то в октябре в Украине более дешевые: картофель – 10-15 грн/кг, курятина – 130 грн/кг и молоко - 30 грн/л.

Напомним, мы писали, сколько стоят продукты в супермаркетах Польши в октябре.