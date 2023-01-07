Рекордні температури. Зимові курорти в Європі закриваються через небувале тепло

Європа фіксує одну з найтепліших зим в історії. У Франції декільком гірськолижним курортам довелося вдатися до альтернативних способів розваг туристів через відсутність снігу та безперервний дощ.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

На гірськолижному курорті у Верхній Савойї довелося розробити запасний план для дітей і розгорнути надувні ігри та майстер-класи з аквагриму. Гірськолижний район Порт-дю-Монблан досі закритий.

"Я живу тут 20 років, і це вперше, коли я бачу так мало снігу на Різдво", – сказав Патріс Блан, директор туристичного бюро в Праз-сюр-Арлі (Верхня Савойя).

За даними профспілки гірськолижних витягів Domaines skiables de France, під час курортного сезону відкрилася лише половина схилів. Гірськолижні станції в регіоні Юра взагалі не змогли відкритися. Найбільше постраждали низько- та середньогірні курорти, повідомляють місцеві ЗМІ.

Окрім Франції, є й інші місця, які значною мірою покладаються на туризм цієї пори року. Італія, Австрія та Швейцарія стикаються з дуже похмурою зимою на гірськолижних станціях. На початку 2023 року рекордно високі температури були і в Нідерландах, Латвії, Литві, Польщі, Данії, Чехії.

У Бельгії була зафіксована найтепліша новорічна ніч з початку вимірювань у 1833 році. За даними Brussels Times, у суботу вранці температура досягла 16,2 градуса за Цельсієм. Попередній рекорд становив 14 градусів у 2021 році.

Фото: В день нового року у Швейцарії також зафіксували рекордне тепло (unsplash.com)

1 січня Швейцарія зафіксувала найвищу температуру січня на північ від Альп: 20,9 градусів тепла було у місті Делемонт у кантоні Юра на північному заході країни. У MeteoSwiss заявили, що рекордна січнева температура в Делемонті була спричинена теплими вітрами з південного заходу в поєднанні з вітром Фен – сухим, теплим вітром з гір Юра.

У місті Веве на Женевському озері люди стояли в черзі за морозивом, а плавці насолоджувалися традиційним новорічним купанням. На Кубку світу з гірськолижного спорту в Адельбодені довелося вдатися до використання штучного снігу.

Наприкінці листопада Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) опублікувала дані, згідно з якими останні 8 років були найтеплішими за всю історію спостережень. Постійні викиди парникових газів (ПГ) посилили вплив глобального потепління. Викиди парникових газів в атмосферу досягли рекордних рівнів. Викиди метану, газу у 25 разів потужнішого за CO2, перевищили всі історичні пороги.

Рівень моря також досяг "рекордно високого" рівня у 2022 році, піднявшись на 10 мм з січня 2020 року, або на 10% від підвищення, зареєстрованого з початку супутникових вимірювань майже 30 років тому. Планета також постраждала від хвилі екстремальних подій: від історичних повеней у Пакистані до повторних хвиль спеки в Європі та посухи на Африканському Розі. Тим часом танення льодовиків посилюється, а Альпи втратили цілих 4 метри висоти лише у 2022 році.

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