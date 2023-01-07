Рекордные температуры. Зимние курорты в Европе закрываются из-за небывалого тепла

Европа фиксирует одну из самых теплых зим в истории. Во Франции нескольким горнолыжным курортам пришлось прибегнуть к альтернативным способам развлечений туристов из-за отсутствия снега и непрерывного дождя.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

На горнолыжном курорте в Верхней Савойе пришлось разработать запасной план для детей и развернуть надувные игры и мастер-классы по аквагриму. Горнолыжный район Порт-дю-Монблан еще закрыт.

"Я живу здесь 20 лет, и это впервые, когда я вижу так мало снега на Рождество", – сказал Патрис Блан, директор туристического бюро в Праз-сюр-Арле (Верхняя Савойя).

По данным профсоюза горнолыжных подъемников Domaines skiables de France, во время курортного сезона открылась лишь половина склонов. Горнолыжные станции в регионе Юра вообще не смогли открыться. Больше всего пострадали низко- и среднегорные курорты, сообщают местные СМИ.

Кроме Франции, есть и другие места, которые в значительной степени полагаются на туризм в это время года. Италия, Австрия и Швейцария сталкиваются с очень пасмурной зимой на горнолыжных станциях. В начале 2023 рекордно высокие температуры были и в Нидерландах, Латвии, Литве, Польше, Дании, Чехии.

В Бельгии была зафиксирована самая теплая новогодняя ночь с начала измерений в 1833 году. По данным Brussels Times, в субботу утром температура достигла 16,2 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд составил 14 градусов в 2021 году.

Фото: В день нового года в Швейцарии также зафиксировали рекордное тепло (unsplash.com)

1 января Швейцария зафиксировала самую высокую температуру января к северу от Альп: 20,9 градусов тепла было в городе Делемонт в кантоне Юра на северо-западе страны. В MeteoSwiss заявили, что рекордная январская температура в Делемонте была вызвана теплыми ветрами с юго-запада в сочетании с ветром Фэн – сухим, теплым ветром с гор Юра.

В городе Веве на Женевском озере люди стояли в очереди за мороженым, а пловцы наслаждались традиционным новогодним купанием. На Кубке мира по горнолыжному спорту в Адельбодене пришлось прибегнуть к использованию искусственного снега.

В конце ноября Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала данные, согласно которым последние 8 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Постоянные выбросы парниковых газов усилили влияние глобального потепления. Выбросы парниковых газов в атмосферу достигли рекордных уровней. Выбросы метана, газа в 25 раз мощнее CO2, превысили все исторические пороги.

Уровень моря также достиг "рекордно высокого" уровня в 2022 году, поднявшись на 10 мм с января 2020 года или на 10% от повышения, зарегистрированного с начала спутниковых измерений почти 30 лет назад. Планета также пострадала от волны экстремальных событий: от исторических наводнений в Пакистане до повторных волн жары в Европе и засухи на Африканском Роге. Между тем таяние ледников усиливается, а Альпы потеряли целых 4 метра высоты только в 2022 году.

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