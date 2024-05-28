Рекордна спека. До чого готуватися туристам у Європі у найближчі місяці

У Європі готуються до першої хвилі спеки – вже наступного тижня у Німеччині та країнах Скандинавії очікують незвично високі температури. За прогнозами, літо на континенті може видатися ледь не найспекотнішим за всю історію.

До якої погоди готуватися туристам у Європі, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.com.

Європа готується до спеки цього літа. Вже наступного тижня у Німеччині та Скандинавії очікується незвичайно висока температура. В Іспанії випустили нову карту для більш точного прогнозування теплових хвиль. У Парижі турбуються про безпеку спортсменів на Олімпійських іграх, які плануються у липні-серпні.

Рекордне тепло тримається вже 11 місяців, а біля поверхні моря у Північній Атлантиці температура найвища за останні 40 років.

Хоча метеорологи не можуть давати прогнози на місяці вперед, оскільки погода у Європі дуже мінлива і на неї впливають багато факторів, але вони виявляють загальні тенденції на основі погоди за минулі місяці та роки.

За словами метеоролога зі служби прогнозів "Weather & Radar" Темсіна Гріна, В даний час червень, липень і серпень мають тенденцію до підвищення температури вище середнього. "Гарячі точки", швидше за все, будуть на півдні та сході Європі.

Фото: Спека в Іспанії 2023 року (gettyimages.com)

У червні в Західній Європі може випасти середня кількість опадів, у липні в Південній Європі – вище за середні, а на сході буде сухіше. У серпні суха погода може бути на більшій частині континенту.

"В останні місяці температура повітря та океану, як і раніше, астрономічно висока", – каже метеоролог.

На те, що літо у Європі стає дедалі спекотнішим, впливає зміна клімату.

"Останні десять років були найтеплішими за всю історію спостережень, причому більша частина потепління на Землі відбулася за останні 40 років. Ми бачимо, що квітень 2024 року стане 11-м місяцем поспіль із найвищою температурою за всю історію спостережень", – розповів Темсін Грін.

Згідно з останніми даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) та кліматичного агентства ЄС Copernicus (C3S), з 1991 року потепління в Європі вдвічі перевищує середні показники у світі. Агентства попереджають, що Європі треба вжити більше заходів для скорочення викидів та відмови від викопного палива.

На думку метеоролога, 2024-й може стати ще одним роком із рекордно високими температурами.

Нагадаємо, ми писали, що великі авіакомпанії запускають нові рейси на північ Європи. Попит туристів на відвідування північних країн зростає через зміни клімату.

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