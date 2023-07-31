Як уберегтися від спеки під час подорожі у Європі: поради

Фото: Туристи під час спеки в Римі у липні 2023 року (gettyimages.com)

Вже місяць південна Європа потерпає від рекордної спеки, що змусило багатьох туристів переглянути свої плани на відпустку. У деяких регіонах Середземномор'я температури сягали 50 градусів.

Перелік порад, як убезпечити себе від спеки під час подорожі, TRAVEL РБК-Україна наводить із посиланням на schengenvisainfo.com.

Уникати важкої фізичної активності

Weather Channel радить туристам у Європі під час спеки уникати скелелазіння, походів у гори, бігу або ходьби вгору, бо такі активності вимагають багато енергії, та ще й просто неба.

Натомість пропонується обирати прогулянки серед дерев та надавати перевагу нешвидкому темпу.

Придбати медичну страховку

Медичне страхування подорожей для Європи є важливим, оскільки воно допомагає захистити мандрівників від несподіваних витрат.

Гарна страховка має включати покриття екстреної медичної допомогу, скасування поїздки, зникнення, втрату або крадіжку речей, а репатріацію тіла у разі смерті.

Подбати про пиття води

Туристам слід взяти із собою багаторазові пляшки для води, які можна наповнювати за потреби. У спекотні дні важливо уникати зневоднення і споживати понад 2,5 літра води щодня.

Це не стосується солодких напоїв та алкоголю. У спекотні літні їх варто уникати, оскільки вони можуть погіршити зневоднення.

Уникати прямих сонячних променів

Мандрівникам варто відмовитися від екскурсій із 11 до 18 години. У цей час краще ходити в закриті місця: музеї, ресторани та торгові центри. Також краще перебувати у парку в тіні, ніж на відритих місцевостях на сонці, бо між деревами температура на кілька градусів нижча.

Фото: Вентилятори для туристів біля Колізею в Римі (gettyimages.com)

Досліджувати нові місця вночі

Ті, хто згоден не виходити на вулицю вдень під час відвідування нових місць, можуть вирушити на екскурсію вночі.

Як правило, температура починає знижуватися, коли сонце заходить, і туристи можуть безпечніше оглядати визначні пам’ятки, не турбуючись про потрапляння під пряме сонячне світло.

Обирати прохолодніші країни

Крім того, мандрівники також можуть шукати напрямки, де не реєструють високі температури. Наприклад, поїхати у відпустку можна до таких міст: Амстердаму, Копенгагена, Осло, Рейк'явіка, Гельсінкі та Лаутербруннена.

Нагадаємо, ми писали, як рекордна спека впливає на туристів у Європі.