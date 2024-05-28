Рекордная жара. К чему готовиться туристам в Европе в ближайшие месяцы

В Европе готовятся к первой волне жары – на следующей неделе в Германии и странах Скандинавии ожидают необычно высокие температуры. По прогнозам, лето на континенте может оказаться едва ли не самым жарким за всю историю.

К какой погоде готовиться туристам в Европе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.com.

Европа готовится к жаре этим летом. На следующей неделе в Германии и Скандинавии ожидается необычайно высокая температура. В Испании выпущена новая карта для более точного прогнозирования тепловых волн. В Париже беспокоятся о безопасности спортсменов на Олимпийских играх, которые планируются в июле-августе.

Рекордное тепло держится уже 11 месяцев, а у поверхности моря в Северной Атлантике температура самая высокая за последние 40 лет.

Хотя метеорологи не могут давать прогнозы на месяцы вперед, поскольку погода в Европе очень изменчива и на нее влияют многие факторы, но они выявляют общие тенденции на основе погоды за прошедшие месяцы и годы.

По словам метеоролога из службы прогнозов "Weather & Radar" Темсина Грина, в настоящее время июнь, июль и август имеют тенденцию к повышению температуры выше среднего. "Горячие точки", скорее всего, будут на юге и востоке Европе.

Фото: Жара в Испании в 2023 году (gettyimages.com)

В июне в Западной Европе может выпасть среднее количество осадков, в июле в Южной Европе – выше среднего, а на востоке будет более сухо. В августе сухая погода может быть на большей части континента.

"В последние месяцы температура воздуха и океана по-прежнему астрономически высокая", – говорит метеоролог.

На то, что лето в Европе становится все более жарким, влияет на изменение климата.

"Последние десять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, причем большая часть потепления на Земле произошла за последние 40 лет. Мы видим, что апрель 2024 года станет 11-м месяцем подряд с самой высокой температурой за всю историю наблюдений", – рассказал Темсин Грин.

Согласно последним данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) и климатического агентства ЕС Copernicus (C3S), с 1991 года потепление в Европе вдвое превышает средние показатели в мире. Агентства предупреждают, что Европе нужно принять больше мер по сокращению выбросов и отказу от ископаемого топлива.

По мнению метеоролога, 2024 год может стать еще одним годом с рекордно высокими температурами.

Напомним, мы писали, что крупные авиакомпании запускают новые рейсы на север Европы. Спрос туристов на посещение северных стран растет из-за изменения климата.

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