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Рекордна кількість. Скільки українців отримали дозвіл на проживання у Польщі

Фото: Українці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі порахували, скільки українців перебувають у країні із дозволом на проживання у зв'язку з роботою і війною.

Скільки наших громадян мають статус тимчасового захисту в цій країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на portalsamorzadowy.pl.

Майже мільйон громадян України користуються тимчасовим захистом

Найбільшу групу іноземців, які мають дозвіл на проживання у Польщі, складають українці – це 1 млн 360 тисяч людей. Загалом право на тривале перебування у цій країні мають 1,66 млн іноземців.

За словами речника Управління у справах іноземців Якуба Дудзяка, підставою для перебування більшості іноземців є тимчасовий захист відповідно до рішення Ради ЄС у зв'язку із масового напливом біженців із України.

"Наразі це 954 тисяч осіб, у тому числі – 950 тисяч громадян України", - повідомив він.

У минулому році дозвіл на проживання у Польщі отримали усього 190 тисяч українців.

Із початком війни право на проживання в цій країні отримали громадяни України та іноземці із посвідкою на проживання в Україні, хто прибув із з 24 лютого 2022 року. Для цього достатньо оформити номер PESEL. 90% людей, які зареєструвалися в Польщі на цій підставі – жінки та діти.

За даними Агентства ООН у справах біженців, з початку війни у Польщі статус тимчасового захисту отримали 1 млн 529 тисяч людей із України. А кордони цієї країни перетнули на в'їзд 8 млн 189 тисяч людей, на виїзд в Україну – понад 6 млн людей.

Фото: Польща прийняла з початку війни 1,5 мільйона українців (gettyimages.com)

Громадян яких іще країн у Польщі найбільше

За інформацією Управління у справах іноземців, дійсний дозвіл на тимчасове проживання також мають 487 тисяч іноземців. Найбільше серед них громадян таких країн:

  • Білорусі – 66,2 тис. осіб;
  • Росії – 18,3 тис. осіб;
  • Німеччини – 18 тисяч людей;
  • Індії – 13,8 тисяч;
  • В'єтнаму – 12,5 тисяч.

"Найпоширеніша мета перебування цих людей – бажання працювати. Дозвіл на постійне проживання та дозвіл на довгострокове проживання в ЄС мають 127 тисяч іноземців", – відзначив чиновник.

Також у відомстві відзначили, що іноземці обирають селитися в регіонах з великими міськими агломераціями. Це Мазовецьке, Малопольське, Великопольське та Нижньосілезьке воєводства.

Нагадаємо, ми писали, як поляки сприймають українців через 9 місяців війни.

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Польща