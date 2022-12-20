Рекордное количество. Сколько украинцев получили разрешение на проживание в Польше

В Польше посчитали, сколько украинцев находятся в стране с видом на жительство в связи с работой и войной.

Сколько наших граждан имеют статус временной защиты в этой стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на portalsamorzadowy.pl.

Почти миллион граждан Украины пользуются временной защитой

Наибольшую группу иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, составляют украинцы – это 1 млн 360 тысяч человек. В общем, право на длительное пребывание в этой стране имеют 1,66 млн иностранцев.

По словам спикера Управления по делам иностранцев Якуба Дудзяка, основанием для пребывания большинства иностранцев является временная защита в соответствии с решением Совета ЕС в связи с массовым наплывом беженцев из Украины.

"Сейчас это 954 тысячи человек, в том числе – 950 тысяч граждан Украины", - сообщил он.

В прошлом году вид на жительство в Польше получили всего 190 тысяч украинцев.

С началом войны право на проживание в этой стране получили граждане Украины и иностранцы с видом на жительство в Украине, прибывшие с 24 февраля 2022 года. Для этого достаточно оформить номер PESEL. 90% зарегистрировавшихся в Польше на этом основании – женщины и дети.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала войны в Польше статус временной защиты получили 1 млн 529 тысяч человек из Украины. А границы этой страны пересекли на въезд 8 млн 189 тысяч человек, на выезд в Украину – более 6 млн человек.

Фото: Польша приняла с начала войны 1,5 миллиона украинцев (gettyimages.com)

Граждан каких еще стран в Польше больше всего

По информации Управления по делам иностранцев, разрешение на временное проживание также имеют 487 тысяч иностранцев. Больше всего среди них граждан таких стран:

Беларуси – 66,2 тыс. человек;

России – 18,3 тыс. человек;

Германии – 18 тысяч человек;

Индии – 13,8 тысяч;

Вьетнаму – 12,5 тысяч.

"Самая распространенная цель пребывания этих людей – желание работать. Разрешение на постоянное проживание и разрешение на долгосрочное проживание в ЕС имеют 127 тысяч иностранцев", – отметил чиновник.

Также в ведомстве отметили, что иностранцы выбирают селиться в регионах с крупными городскими агломерациями. Это Мазовецкое, Малопольское, Великопольское и Нижнесилезское воеводства.

Напомним, мы писали, как поляки воспринимают украинцев через 9 месяцев войны.