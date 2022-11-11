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Рекордное количество беженцев работают в Европе без знания языка - исследование

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Пятница 11 ноября 2022 08:00
Рекордное количество беженцев работают в Европе без знания языка - исследование Фото: Трудоустройство в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Более двух третей беженцев, которые устроились на работу в Польше, имеют возможность общаться на работе на украинском языке. В Германии таких – каждый шестой украинец.

Такая возможность является результатом многолетней традиции трудоустройства украинских граждан в Польше, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на исследование Миграционной платформы EWL.

"80% беженцев никогда не работали в Польше и не владеют польским языком"

В Польше на работе могут общаться на украинском языке 68% украинских работников. Это стало возможно благодаря украинским гражданам на руководящих должностях, свободно владеющих одновременно польским и украинским языками. Они обеспечивают эффективную коммуникацию между польскими работодателями и работниками Украины.

"Наше исследование портрета и намерений трудоустроенных беженцев из Украины показало, что почти 80% украинцев никогда не работали в стране пребывания до полномасштабного вторжения и не владеют польским языком", - рассказывает директор по международному развитию EWL Михалина Селевич.

По ее словам, возможность общаться на родном языке на работе существенно повышает психологический комфорт для украинцев, желающих работать в Польше и других странах ЕС.

Рекордное количество беженцев работают в Европе без знания языка - исследованиеФото: В Польше 68% украинцев на работе общаются на украинском языке (unsplash.com/arno-senoner)

В Германии на украинском языке на работе общается каждый шестой украинец

В Германии в 4 раза меньше украинцев, которые могут использовать украинский язык на работе – таких только 16%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Беженцы из Украины – профессиональная активизация в Польше и Германии", которое в июле провели платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Половина беженцев (55%) не знают немецкого языка – это барьер трудоустройства в Германии. Но каждый второй трудоустроенный беженец в Германии (53%) заявляет о знании английского по крайней мере на коммуникативном уровне. Это может быть связано со значительной долей трудоустройства молодежи (16%) в возрасте 18–25 лет в этой стране. В Польше на английском говорят меньше – всего 33% беженцев из Украины.

"В Германии все больше работодателей начали использовать "польскую систему трудоустройства" - предлагают работу для украинцев, где не требуют знания немецкого языка. Тот из граждан Украины на предприятии, кто знает немецкий, становится посредником между земляками и работодателем", - объясняет Михалина Селевич.

Рекордное количество беженцев работают в Европе без знания языка - исследование

Фото: В Германии предлагают работу, где не требуют знания немецкого языка (gettyimages.com)

Впрочем, украинцы понимают, что в будущем язык открывает возможности для карьерного роста и большего выбора вакансий, поэтому все равно учат местный язык.

По словам эксперта, в обеих странах государство и общественные организации организуют множество бесплатных курсов для украинских беженцев. При этом:

  • 54% в Польше уже учат польский язык;
  • 28% в Польше готовы ее учить;
  • 57% респондентов в Германии изучают немецкий язык;
  • 39% людей не хотят учить немецкий язык.

Почти половина (48%) работающих в обеих странах беженцев намерены остаться на более длительный период – по меньшей мере на один год после окончания войны.

Напомним, мы писали, что в Польше посчитали доходы от украинцев.

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