Рекорди та правила. Цікаві факти про Німеччину, про які не знають українські біженці

Населення Німеччини за минулий рік збільшилося на понад мільйон українців. Згідно з опитуваннями, третина біженців планують своє проживання в цій країні на тривалий час.

Які факти про Німеччину здивують навіть людей, які давно живуть в цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на YouTube-канал українки Олени Храмцової, яка живе там 20 років.

Цікаві факти про столицю Німеччини

Берлін є найбільш густонаселеним містом Німеччини – там мешкають 3,5 млн людей. У масштабах Європи таким є Лондон. При цьому Берлін є найбруднішим містом Німеччини.

У Берліні знаходиться найбільший зоопарк світу.

Німецький паспорт дає можливість відвідати 176 країн без віз

Німці мають два документи – паперовий закордонний паспорт і пластиковий "аусвайс". Для поїздок у країни, де потрібно ставити штамп про візу – наприклад, у Єгипет – використовується паперовий закордонний паспорт "райзепас". Власники німецького паспорта мають можливість відвідати 176 країн світу без віз.

За даними на 2018 рік, у Німеччині було 10,2 млн мігрантів. Це означає, що кожен 8-й мешканець країни є мігрантом.

Чому водії в Німеччині люблять автобани

70% автобанів Німеччини є безлімітними на швидкість. Тому водії "ганяють" як завгодно. Також країна залишила свої автобани для легкових автомобілів безкоштовними.

Фото: Автобани в Німеччині (pixabay.com)

Дітей навчають їздити на велосипедах у школі

Цього навчають завжди в початковій школі в 4 класі. Є спеціальні уроки, які проводять за участі поліцейських на окремому майданчику. До 10 років дітям не дозволяється їздити на велосипеді вулицями. Після уроків дітям видають відповідні "права", інспектори роблять техогляд велосипедів.

Найбільший фестиваль світу проходить у Німеччині

Найбільший фестиваль у світі проходить в німецькому Мюнхені. Це Октоберфест (Oktoberfest). Це захід, який показує відмінність Баварії він решти Німеччини. До цього дійства готуються за місяці, купують квитки, відповідний традиційний німецький одяг, який продають у спеціалізованих магазинах. На цей фестиваль дуже люблять приїжджати відомі люди.

Октоберфестом називають заходи і в інших регіонах Німеччини. Але там лише п'ють пиво і їдять кренделі.

Фото: Октоберфест у Мюнхені (pixabay.com)

Німеччина славиться різноманіттям їжі

У Німеччині є 300 видів хліба. Смачних виробів у булочних дуже багато. Такого вибору немає в жодній країні, і тільки Італію ще можна порівняти в цьому питанні з Німеччиною. Чимало українських біженок на тлі стресу набрали вагу через такий вибір випічки.

Також у Німеччині є 5 тисяч сортів пива. А ще – 500 видів ковбас та мінеральної води.

Цікаві історії міст Німеччини

Міста Гамбург і Бремен завжди "сварилися". Один одного називали "мішком з кавою" і "мішками з перцем", бо на цьому спеціалізувалася їхня торгівля.

Гамбург є містом з найбільшою кількістю мостів. Через річку Ельбу в цьому місті прокладено 2300 мостів. Амстердам має 1200 мостів, Венеція – 400, Лондон – понад 30. В Гамбурзі човни прирівнюють до громадського транспорту.

В Кельні знаходиться один із найстаріших у Європі соборів. Там є близько 800 сходинок. Дзвін собору – третій по величині у світі, він важить 24 тони.

На вокзалі Кельна є міст з великою кількістю замків від закоханих. А на вокзалі знаходиться будинок, в якому можна подивитися мюзикл.

Франкфурт входить в топ-10 міст із хмарочосами (вище 100 м) – місто називають "Чикаго на Майні".

Нагадаємо, ми писали, що в Люксембурзі першими у світі зробили весь транспорт безкоштовним.

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