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Рекорди та правила. Цікаві факти про Німеччину, про які не знають українські біженці

Фото: Місто Франкфурт-на-Майні у Німеччині (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Населення Німеччини за минулий рік збільшилося на понад мільйон українців. Згідно з опитуваннями, третина біженців планують своє проживання в цій країні на тривалий час.

Які факти про Німеччину здивують навіть людей, які давно живуть в цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на YouTube-канал українки Олени Храмцової, яка живе там 20 років.

  • Цікаві факти про столицю Німеччини

Берлін є найбільш густонаселеним містом Німеччини – там мешкають 3,5 млн людей. У масштабах Європи таким є Лондон. При цьому Берлін є найбруднішим містом Німеччини.

У Берліні знаходиться найбільший зоопарк світу.

  • Німецький паспорт дає можливість відвідати 176 країн без віз

Німці мають два документи – паперовий закордонний паспорт і пластиковий "аусвайс". Для поїздок у країни, де потрібно ставити штамп про візу – наприклад, у Єгипет – використовується паперовий закордонний паспорт "райзепас". Власники німецького паспорта мають можливість відвідати 176 країн світу без віз.

За даними на 2018 рік, у Німеччині було 10,2 млн мігрантів. Це означає, що кожен 8-й мешканець країни є мігрантом.

  • Чому водії в Німеччині люблять автобани

70% автобанів Німеччини є безлімітними на швидкість. Тому водії "ганяють" як завгодно. Також країна залишила свої автобани для легкових автомобілів безкоштовними.

Фото: Автобани в Німеччині (pixabay.com)

  • Дітей навчають їздити на велосипедах у школі

Цього навчають завжди в початковій школі в 4 класі. Є спеціальні уроки, які проводять за участі поліцейських на окремому майданчику. До 10 років дітям не дозволяється їздити на велосипеді вулицями. Після уроків дітям видають відповідні "права", інспектори роблять техогляд велосипедів.

  • Найбільший фестиваль світу проходить у Німеччині

Найбільший фестиваль у світі проходить в німецькому Мюнхені. Це Октоберфест (Oktoberfest). Це захід, який показує відмінність Баварії він решти Німеччини. До цього дійства готуються за місяці, купують квитки, відповідний традиційний німецький одяг, який продають у спеціалізованих магазинах. На цей фестиваль дуже люблять приїжджати відомі люди.

Октоберфестом називають заходи і в інших регіонах Німеччини. Але там лише п'ють пиво і їдять кренделі.

Фото: Октоберфест у Мюнхені (pixabay.com)

  • Німеччина славиться різноманіттям їжі

У Німеччині є 300 видів хліба. Смачних виробів у булочних дуже багато. Такого вибору немає в жодній країні, і тільки Італію ще можна порівняти в цьому питанні з Німеччиною. Чимало українських біженок на тлі стресу набрали вагу через такий вибір випічки.

Також у Німеччині є 5 тисяч сортів пива. А ще – 500 видів ковбас та мінеральної води.

  • Цікаві історії міст Німеччини

Міста Гамбург і Бремен завжди "сварилися". Один одного називали "мішком з кавою" і "мішками з перцем", бо на цьому спеціалізувалася їхня торгівля.

Гамбург є містом з найбільшою кількістю мостів. Через річку Ельбу в цьому місті прокладено 2300 мостів. Амстердам має 1200 мостів, Венеція – 400, Лондон – понад 30. В Гамбурзі човни прирівнюють до громадського транспорту.

В Кельні знаходиться один із найстаріших у Європі соборів. Там є близько 800 сходинок. Дзвін собору – третій по величині у світі, він важить 24 тони.

На вокзалі Кельна є міст з великою кількістю замків від закоханих. А на вокзалі знаходиться будинок, в якому можна подивитися мюзикл.

Франкфурт входить в топ-10 міст із хмарочосами (вище 100 м) – місто називають "Чикаго на Майні".

Нагадаємо, ми писали, що в Люксембурзі першими у світі зробили весь транспорт безкоштовним.

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