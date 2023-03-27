Рекорды и правила. Интересные факты о Германии, о которых не знают украинские беженцы

Население Германии за прошлый год увеличилось более чем на миллион украинцев. Согласно опросам, треть беженцев планируют свое проживание в этой стране на длительное время.

Какие факты о Германии удивят даже людей, давно живущих в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на YouTube-канал украинки Елены Храмцовой, которая живет там 20 лет.

Интересные факты о столице Германии

Берлин является самым густонаселенным городом Германии – там проживает 3,5 млн человек. В масштабах Европы таким является Лондон. При этом Берлин – самый грязный город Германии.

В Берлине находится самый большой зоопарк мира.

Немецкий паспорт дает возможность посетить 176 стран без виз.

У немцев есть два документа – бумажный загранпаспорт и пластиковый "аусвайс". Для поездок в страны, где нужно ставить штамп о визе – например, в Египет – используется бумажный загранпаспорт "райзепас". Владельцы немецкого паспорта могут посетить 176 стран мира без виз.

По данным на 2018 год, в Германии было 10,2 млн мигрантов. Это означает, что каждый 8-й житель страны является мигрантом.

Почему водители в Германии любят автобаны

70% автобанов Германии – без лимита на скорость. Поэтому водители "гоняют" сколько угодно. Также страна оставила свои автобаны для легковых автомобилей бесплатными.

Фото: Автобаны в Германии (pixabay.com)

Детей учат ездить на велосипедах в школе

Этому учат всегда в начальной школе в 4 классе. Есть специальные уроки, которые проводят с участием полицейских на отдельной площадке. До 10 лет детям не разрешается ездить на велосипеде по улицам. После уроков детям выдают соответствующие "права", инспекторы производят техосмотр велосипедов.

Самый большой фестиваль мира проходит в Германии

Крупнейший фестиваль в мире проходит в немецком Мюнхене. Это Октоберфест (Oktoberfest). Это мероприятие, которое показывает отличие Баварии от остальной Германии. К этому действу готовятся за месяцы, покупают билеты, соответствующую традиционную немецкую одежду, которую продают в специализированных магазинах. На этот фестиваль очень любят приезжать известные люди.

Октоберфестом называют мероприятия и в других регионах Германии. Но там только пьют пиво и едят крендели.

Фото: Октоберфест в Мюнхене (pixabay.com)

Германия славится разнообразием еды

В Германии есть 300 видов хлеба. Вкусных изделий у булочных очень много. Такого выбора нет ни в одной стране, и только Италию еще можно сравнить в этом вопросе с Германией. Многие украинские беженки на фоне стресса набрали вес из-за такого выбора выпечки.

Также в Германии 5 тысяч сортов пива. А еще – 500 видов колбас и минеральной воды.

Интересные истории городов Германии

Города Гамбург и Бремен всегда "ссорились". Друг друга называли "мешком с кофе" и "мешками с перцем", потому что на этом специализировалась их торговля.

Гамбург является городом с самым большим количеством мостов. Через реку Эльбу в этом городе проложено 2300 мостов. В Амстердаме есть 1200 мостов, Венеции – 400, Лондоне – более 30. В Гамбурге лодки приравнивают к общественному транспорту.

В Кельне находится один из старейших в Европе соборов. Там есть около 800 ступеней. Колокол собора – третий по величине в мире, он весит 24 тонны.

На вокзале Кельна есть мост с большим количеством замков от влюбленных. А на вокзале находится дом, где можно посмотреть мюзикл.

Франкфурт входит в топ-10 городов с небоскребами (выше 100 м) – город называют "Чикаго на Майне".

Напомним, мы писали, что в Люксембурге первыми в мире сделали весь транспорт бесплатным.

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