ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Реакція на обстріли. У ДПСУ розповіли, скільки людей виїхали за кордон за останні два дні

Новость на русском →
Середа 12 жовтня 2022 11:24
Реакція на обстріли. У ДПСУ розповіли, скільки людей виїхали за кордон за останні два дні Фото: Кордон України (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У дні масованих ракетних атак 10-11 жовтня українських кордон перетинали по 75 тисяч осіб на добу в обох напрямках. Масового виїзду українців на кордоні немає - пасажиропотік навпаки зменшився.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Із Україні в ці дні виїхали не більше людей, ніж в'їхали на територію нашої країни – пасажиропотік в обох напрямках приблизно однаковий.

"За останні два дні, 10-11 жовтня, пасажиропотік на кордоні впав. В ці дні кордон перетнули кожного дня по 75 тисяч осіб в обох напрямках. Немає переваги виїзду над в'їздом під час перетину кордону, тобто немає масового виїзду. Немає черг на кордоні", - повідомив він.

Реакція на обстріли. У ДПСУ розповіли, скільки людей виїхали за кордон за останні два дні

Фото: В останні дні за кордон виїжджають менше українців (gettyimages.com)

У дні, які передували обстрілам, рух на кордоні був інтенсивнішим.

"До 10 жовтня загальний пасажиропотік коливався на рівні 90 тисяч осіб за добу в обох напрямках", - уточнив прес-секретар ДПСУ.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців виїхали в Польщу в понеділок 10 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Государственная пограничная служба
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Наталія Наконечна
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради
Наталія Наконечна
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Всі точки зору