Разворачивают на границе. Украинцев с домашними животными не пускают в Польшу

Украинцы, которые в последние дни ехали в Польшу с домашними животными, столкнулись с ситуацией, что без полного пакета документов их не пропускают через границу. В ЕС начали действовать новые правила провоза животных, а упрощенная на время войны процедура приостановлена.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на на сайт Госпродпотребслужбы Украины.

Новые требования для ввоза животных в Польшу: какие документы надо иметь

Правила ввоза домашних животных в страны ЕС в сопровождении владельцев или опекунов, которые были временно внедрены из-за войны, приостановлены, отмечается на сайте Госпродпотребслужбы Украины.

Фото: Новый список документов будет нужен с 25 июля (gettyimages.com)

Внедрение новых условий перемещения домашних животных из Украины в Польшу перенесено с 16 на 25 июля.

С указанной даты домашних животных (собак, котов и хорьков) из Украины в Польшу будут пропускать при таких условиях:

животное идентифицировано с помощью микрочипа;

животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена после микрочипирования;

животное имеет действительный ветеринарный паспорт европейского образца, который подтверждает проведение вышеупомянутых операций.

"Польские таможенные и ветеринарные службы не будут требовать справку о состоянии здоровья и результаты тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования", - отмечается на сайте ведомства об упрощении процедуры пересечения границы.

Также уточняется, что в для дальнейшего перемещения в страну, где такое исследование необходимо, владелец домашнего животного может провести тестирование в Польше за свой счет.

Животных не пропускают из-за отсутствия "титров" против бешенства

Между тем, украинцы в соцсетях жалуются: уже несколько недель сотрудники пограничной службы Польши руководствуются регламентом документов на животных за 2013 год. Те, кто провозил своих животных без полного перечня документов, в частности, без анализа на титры антител к бешенству, имели проблемы на границе.

Например, 15 июля зооволонтер Юлия Мил не смогла пересечь границу Польши, куда перевозила пристраивать котов, потому что у них не было сертификата о титрах антител к бешенству. Отказ получила в пунктах пропуска Устилуг и Угринов. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Не так случилось, как гадалось. Я не пересекла границу и сейчас во Львове. 10 часов на одном пункте пропуска, и, несмотря на наличие необходимых документов, польская таможня нас разворачивает. 2 часа ночи, измученные коты, перекрытые дороги, кругом лес, полтора часа сна в кресле водителя в подлеске возле блокпоста - подбирая первого котика с улицы много лет назад, я вроде не подписывалась на такую фигню", - описала она попытку проехать в Польшу с животными.

Фото: Пункт пропуска на границе Польши (twitter.com/straz_graniczna)

В 4:45 утра украинка поехала на другой пункт, с которого развернули также.

"Ну что сказать, 32 часа за рулем, без сна, потому что некому тебя сменить, это трудно, но вполне возможно. Зато, помыв и покормив котов, проспала целых 13 часов. Очень соскучилась по детям, не видела их больше двух недель. Я могла бы проехать сама, отправив котов обратно в Киев, но это не вариант", - добавила волонтер.

К посту Юлия Мил прикрепила видео кота Макса, который жил на руинах своего разбомбленного дома в Ирпене и которого не пустили в Польшу. Она призвала своих польских друзей присмотреться к животному, которое прошло через ад, и выразила надежду, что на следующей неделе кот будет в Польше и начнет искать семью.

В комментариях к посту украинцы отмечают, что поездом провезти животное удавалось чаще, чем автомобилем. И что пограничники легче пропускают 2-3 кота с хозяином, а с большим количеством животных возникают проблемы.

Напомним, мы писали, какие страны Европы – лучшие для переезда и жизни.