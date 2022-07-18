Розвертають на кордоні. Українців із домашніми тваринами не пускають до Польщі

Українці, які останніми днями їхали в Польщу з домашніми тваринами, зіштовхнулися із ситуацією, що без повного пакету документів їх не пропускають через кордон. В ЄС почали діяти нові правила провозу тварин, а спрощена на час війни процедура призупинена.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє із посиланням на на сайт Держпродспоживслужби України.

Нові вимоги для ввозу тварин у Польщу: які документи треба мати

Правила ввозу домашніх тварин до країн ЄС в супроводі власників або опікунів, які були тимчасово впроваджені через війну, призупинені, зазначається на сайті Держпродспоживслужби України.

Фото: Новий перелік документів буде потрібен з 25 липня (gettyimages.com)

Впровадження нових умов переміщення домашніх тварин з України до Польщі перенесено з 16 на 25 липня.

Із вказаної дати домашніх тварин (собак, котів і тхорів) з України в Польщу пропускатимуть за таких умов:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпу;

тварина має чинну вакцинацію від сказу, яка проведена після мікрочіпування;

тварина має дійсний ветеринарний паспорт європейського зразка, який підтверджує проведення вищезгаданих операцій.

"Польські митні та ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування", - зазначається на сайті відомства про спрощення процедури перетину кордону.

Також уточняється, що у для подальшого переміщення до країни, де таке дослідження необхідне, власник домашньої тварини може провести тестування в Польщі своїм коштом.

Тварин не пропускають через відсутність "титрів" проти сказу

Між тим, українці в соцмережах скаржаться: вже кілька тижнів працівники прикордонної служби Польщі керуються регламентом щодо документів на тварин за 2013 рік. Ті, хто провозив своїх тварин без повного переліку документів, зокрема, без аналізу на титри антитіл на сказ, мали проблеми на кордоні.

Наприклад, 15 липня зооволонтер Юлія Міл не змогла перетнути кордон Польщі, куди перевозила прилаштовувати котів, бо у них не було сертифікату про титри антитіл до сказу. Відмову отримала в пунктах пропуску Устілуг і Угринів. Про це вона написала на сторінці у Facebook.

"Не так сталося, як гадалося. Я не перетнула кордон і зараз у Львові. 10 годин на одному пункті пропуску, і, не зважаючи на наявність необхідних документів, польська митниця нас розвертає. 2 години ночі, змучені коти, перекриті дороги, кругом ліс, півтори години сну в кріслі водія в підліску коло блокпоста - підбираючи першого котика з вулиці багато років тому, я наче не підписувалась на таку фігню", - описала вона спробу проїхати в Польщу з тваринами.

Фото: Пункт пропуску на кордоні Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

О 4:45 ранку українка поїхала на інший пункт, з якого розвернули також.

"Ну шо сказати, 32 години за кермом, без сну, бо нема кому тебе змінити, то важко, але цілком можливо. Зате, помивши і погодувавши котів, проспала цілі 13 годин. Дуже скучила за дітьми, не бачила їх більше двох тижнів. Я могла б проїхати сама, відправивши котів назад в Київ, але то не варіант", - додала волонтер.

До посту Юлія Міл прикріпила відео кота Макса, який жив на руїнах свого розбомбленого будинку в Ірпені і якого не пустили до Польщі. Вона закликала своїх польських друзів придивитись до тварини, яка пройшла через пекло, і висловила сподівання, що наступного тижня кіт буде у Польщі і почне шукати родину.

У коментарях до допису українці зазначають, що поїздом провезти тварину вдавалось частіше, ніж автомобілем. І що прикордонники легше пропускають 2-3 кота з господарем, а з більшою кількістю тварин виникають проблеми.

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