ua ru
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разворачивают на границе. Украинцев с домашними животными не пускают в Польшу

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 13:40
Разворачивают на границе. Украинцев с домашними животными не пускают в Польшу Фото: Животные - беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Новые правила вступят в силу с 25 июля

Украинцы, которые в последние дни ехали в Польшу с домашними животными, столкнулись с ситуацией, что без полного пакета документов их не пропускают через границу. В ЕС начали действовать новые правила провоза животных, а упрощенная на время войны процедура приостановлена.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на на сайт Госпродпотребслужбы Украины.

Новые требования для ввоза животных в Польшу: какие документы надо иметь

Правила ввоза домашних животных в страны ЕС в сопровождении владельцев или опекунов, которые были временно внедрены из-за войны, приостановлены, отмечается на сайте Госпродпотребслужбы Украины.

Разворачивают на границе. Украинцев с домашними животными не пускают в Польшу

Фото: Новый список документов будет нужен с 25 июля (gettyimages.com)

Внедрение новых условий перемещения домашних животных из Украины в Польшу перенесено с 16 на 25 июля.

С указанной даты домашних животных (собак, котов и хорьков) из Украины в Польшу будут пропускать при таких условиях:

  • животное идентифицировано с помощью микрочипа;
  • животное имеет действующую вакцинацию от бешенства, которая проведена после микрочипирования;
  • животное имеет действительный ветеринарный паспорт европейского образца, который подтверждает проведение вышеупомянутых операций.

"Польские таможенные и ветеринарные службы не будут требовать справку о состоянии здоровья и результаты тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования", - отмечается на сайте ведомства об упрощении процедуры пересечения границы.

Также уточняется, что в для дальнейшего перемещения в страну, где такое исследование необходимо, владелец домашнего животного может провести тестирование в Польше за свой счет.

Животных не пропускают из-за отсутствия "титров" против бешенства

Между тем, украинцы в соцсетях жалуются: уже несколько недель сотрудники пограничной службы Польши руководствуются регламентом документов на животных за 2013 год. Те, кто провозил своих животных без полного перечня документов, в частности, без анализа на титры антител к бешенству, имели проблемы на границе.

Например, 15 июля зооволонтер Юлия Мил не смогла пересечь границу Польши, куда перевозила пристраивать котов, потому что у них не было сертификата о титрах антител к бешенству. Отказ получила в пунктах пропуска Устилуг и Угринов. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Не так случилось, как гадалось. Я не пересекла границу и сейчас во Львове. 10 часов на одном пункте пропуска, и, несмотря на наличие необходимых документов, польская таможня нас разворачивает. 2 часа ночи, измученные коты, перекрытые дороги, кругом лес, полтора часа сна в кресле водителя в подлеске возле блокпоста - подбирая первого котика с улицы много лет назад, я вроде не подписывалась на такую фигню", - описала она попытку проехать в Польшу с животными.

Разворачивают на границе. Украинцев с домашними животными не пускают в ПольшуФото: Пункт пропуска на границе Польши (twitter.com/straz_graniczna)

В 4:45 утра украинка поехала на другой пункт, с которого развернули также.

"Ну что сказать, 32 часа за рулем, без сна, потому что некому тебя сменить, это трудно, но вполне возможно. Зато, помыв и покормив котов, проспала целых 13 часов. Очень соскучилась по детям, не видела их больше двух недель. Я могла бы проехать сама, отправив котов обратно в Киев, но это не вариант", - добавила волонтер.

К посту Юлия Мил прикрепила видео кота Макса, который жил на руинах своего разбомбленного дома в Ирпене и которого не пустили в Польшу. Она призвала своих польских друзей присмотреться к животному, которое прошло через ад, и выразила надежду, что на следующей неделе кот будет в Польше и начнет искать семью.

В комментариях к посту украинцы отмечают, что поездом провезти животное удавалось чаще, чем автомобилем. И что пограничники легче пропускают 2-3 кота с хозяином, а с большим количеством животных возникают проблемы.

Напомним, мы писали, какие страны Европы – лучшие для переезда и жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша домашние животные Беженцы
Отдых в Украине
Мнения
Александр Чорный
Лучшие времена – впереди. Что происходит с туризмом в Украине во время войны
Александр Чорный
CEO Smart Education Hotel School
Влодзимеж Щурек
Город из пепла. Как Варшаву удалось отстроить после Второй мировой войны
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Марина Казакова
Автобусные туры и авиа из Польши. В какие путешествия едут украинцы этим летом
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Олег Васильев
Изюминка Полесья. Возродят ли уникальную узкоколейку на Ровенщине
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Все мнения